Фитнес после 50: зачем начинать, когда казалось бы — уже поздно
Если раньше фитнес-залы были территорией исключительно молодёжи, то сегодня картина изменилась: все больше людей зрелого возраста выходят на пробежку, записываются в спортклубы или просто совершают пешие прогулки. И это не просто тренд — это осознанная необходимость.
"Чем старше мы становимся, тем больше должны двигаться, чтобы поддерживать свое здоровье", — подчёркивает фитнес-тренер Ольга Дерендеева.
Мы собрали рекомендации экспертов, включая фитнес-тренеров и врачей, о том, какие нагрузки особенно полезны после 40-50 лет и как организовать тренировки, чтобы они не навредили, а принесли максимум пользы.
Физическая активность = здоровье и долголетие
Продлевает жизнь
Об этом говорит исследование British Journal of Sports Medicine. Участники — более 230 тысяч человек. Результат: даже минимальные пробежки снижают риск смерти от любых причин на 27%, от сердечно-сосудистых — на 30%, от рака — на 23%. И важный вывод: темп и продолжительность значения не имеют — главное, что вы двигаетесь.
Предотвращает деменцию
Даже небольшая прогулка или поход за продуктами, по данным JAMA Network Open, способны уменьшить риск возрастных нарушений работы мозга. Простое правило: поднимайтесь по лестнице, а не едьте в лифте — каждое движение работает на ваше будущее.
Снижает риски болезней
Ходьба всего 21 минуту в день (это около 2,5 часов в неделю) снижает риск:
- сердечно-сосудистых заболеваний — на 30%,
- сахарного диабета,
- онкологии,
- повышенного давления и плохого холестерина.
Физическая активность также помогает сохранять ясность ума и внимание.
Фитнес — это про качество жизни
"Занятия спортом помогают не только телу, но и психике", — напоминает Ольга Дерендеева.
Тренировки:
- улучшают внешний вид,
- повышают самооценку,
- дарят ощущение энергии,
- помогают справляться со стрессом,
- дают повод пообщаться — в зале, группе по ходьбе или на пробежке.
Что советуют эксперты?
Валерия Андреева, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, отмечает: физическая форма важна в любом возрасте. Главное — выбрать посильную нагрузку и заниматься регулярно. Для начала вполне подойдут:
- быстрая ходьба,
- плавание,
- простая аэробика,
- йога или пилатес,
- домашние упражнения с минимальной амплитудой и контролем дыхания.
Главное — не интенсивность, а регулярность
Не нужно делать из тренировки подвиг. Лучше заниматься медленно, но стабильно. Главное — движение должно стать частью повседневной жизни, а не временной акцией. Даже 15 минут в день — вклад в ваше здоровье.
