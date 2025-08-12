Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бабушка в спортзале
Бабушка в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 13:13

Фитнес после 50: зачем начинать, когда казалось бы — уже поздно

Врачи и тренеры рекомендовали спорт для продления жизни после 40 лет

Если раньше фитнес-залы были территорией исключительно молодёжи, то сегодня картина изменилась: все больше людей зрелого возраста выходят на пробежку, записываются в спортклубы или просто совершают пешие прогулки. И это не просто тренд — это осознанная необходимость.

"Чем старше мы становимся, тем больше должны двигаться, чтобы поддерживать свое здоровье", — подчёркивает фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Мы собрали рекомендации экспертов, включая фитнес-тренеров и врачей, о том, какие нагрузки особенно полезны после 40-50 лет и как организовать тренировки, чтобы они не навредили, а принесли максимум пользы.

Физическая активность = здоровье и долголетие

Продлевает жизнь
Об этом говорит исследование British Journal of Sports Medicine. Участники — более 230 тысяч человек. Результат: даже минимальные пробежки снижают риск смерти от любых причин на 27%, от сердечно-сосудистых — на 30%, от рака — на 23%. И важный вывод: темп и продолжительность значения не имеют — главное, что вы двигаетесь.

Предотвращает деменцию
Даже небольшая прогулка или поход за продуктами, по данным JAMA Network Open, способны уменьшить риск возрастных нарушений работы мозга. Простое правило: поднимайтесь по лестнице, а не едьте в лифте — каждое движение работает на ваше будущее.

Снижает риски болезней
Ходьба всего 21 минуту в день (это около 2,5 часов в неделю) снижает риск:

  • сердечно-сосудистых заболеваний — на 30%,
  • сахарного диабета,
  • онкологии,
  • повышенного давления и плохого холестерина.

Физическая активность также помогает сохранять ясность ума и внимание.

Фитнес — это про качество жизни

"Занятия спортом помогают не только телу, но и психике", — напоминает Ольга Дерендеева.

Тренировки:

  • улучшают внешний вид,
  • повышают самооценку,
  • дарят ощущение энергии,
  • помогают справляться со стрессом,
  • дают повод пообщаться — в зале, группе по ходьбе или на пробежке.

Что советуют эксперты?

Валерия Андреева, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, отмечает: физическая форма важна в любом возрасте. Главное — выбрать посильную нагрузку и заниматься регулярно. Для начала вполне подойдут:

  • быстрая ходьба,
  • плавание,
  • простая аэробика,
  • йога или пилатес,
  • домашние упражнения с минимальной амплитудой и контролем дыхания.

Главное — не интенсивность, а регулярность

Не нужно делать из тренировки подвиг. Лучше заниматься медленно, но стабильно. Главное — движение должно стать частью повседневной жизни, а не временной акцией. Даже 15 минут в день — вклад в ваше здоровье.

