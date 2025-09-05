Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Олег Белов Опубликована вчера в 23:14

Спорт без перегрузок: сенсор вовремя остановит от перенапряжения

Учёные из Саудовской Аравии создали сенсор для измерения усталости по составу пота

Усталость можно почувствовать интуитивно, а можно измерить научно. Исследователи из Саудовской Аравии предложили решение, которое может перевернуть привычное представление о тренировках — сенсор, анализирующий химический состав пота и показывающий уровень утомления мышц.

  • Из чего сделан сенсор

Основой технологии стали наноматериалы MXene — сверхтонкие соединения титана с атомами углерода или азота. Они отличаются высокой проводимостью и заряженной поверхностью, благодаря чему способны фиксировать даже малейшие изменения в химической среде.

На базе MXene-гидрогеля учёные из Научно-технологического университета короля Абдаллы (KAUST) создали прототип трекера, который можно использовать прямо во время занятий спортом.

  • Как работает гаджет

Датчик анализирует ключевые маркеры пота — уровень глюкозы, рН, лактата и другие показатели. Эти данные позволяют оценить, насколько утомлены скелетные мышцы, и определить момент, когда тренировка достигла предельного уровня.

"Во время нагрузок химический состав организма меняется. Наш сенсор фиксирует эти изменения и сравнивает их с эталонными данными, что позволяет оценить степень утомления", — объясняет ведущий автор исследования Кан Ли.

  • Связь и возможности

Устройство синхронизируется с цифровыми гаджетами через Bluetooth и отображает данные в реальном времени. Такой подход особенно полезен для профессиональных спортсменов и фитнес-энтузиастов, которые хотят контролировать эффективность и безопасность своих тренировок.

  • Что мешает внедрению

Однако у проекта есть сложности. Сенсор пока не демонстрирует долгосрочную стабильность, и команда ищет способы улучшить состав и конструкцию.

"Основная задача сейчас — повысить надёжность девайса. Мы планируем изменить материалы и дизайн, чтобы устройство можно было использовать на практике", — отмечает эксперт проекта Хусам Альшариф.

Итог

Если разработчикам удастся решить технические проблемы, спортсмены получат уникальный инструмент: персональный биосенсор, который буквально считывает уровень усталости с поверхности кожи. Это может стать новой вехой в фитнес-индустрии.

