Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
Фитнес-браслет на запястье человека крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Почему гаджет может показать идеальное здоровье, когда тело бьёт тревогу

Исследования: фитнес-браслеты завышают расход калорий на тренировках до 40%

Фитнес-браслеты и умные часы обещают показать всё: от количества шагов до качества сна. Многие воспринимают их как карманных врачей, но можно ли доверять таким гаджетам так же, как медицинскому оборудованию? Попробуем разобраться.

Пульс: как работает измерение

Мигающие зелёные огни на задней панели браслета — это датчики, использующие фотоплетизмографию. Они "просвечивают" кожу, фиксируют изменения в объёме крови и по этим колебаниям рассчитывают частоту сердечных сокращений.

Исследования показывают: при спокойном состоянии точность достигает 97-99%. Но стоит начать двигаться — данные искажаются. Например, при беге погрешность может составлять до 11%. Современные модели улучшают результаты, применяя красные светодиоды. Они дороже и расходуют больше энергии, но позволяют гаджетам работать ближе к медицинским эталонам.

Шаги: точность в разных условиях

Шагомер в браслете работает благодаря акселерометру и гироскопу. При обычной ходьбе они дают точность до 99%. Но как только вы начинаете заниматься домашними делами, показатели меняются. Например, уборка или работа в саду часто воспринимаются как шаги, хотя вы почти не ходите. В итоге количество шагов может быть завышено или, наоборот, занижено.

Калории: где ошибка больше всего

Энергозатраты фитнес-гаджеты считают по пульсу, движениям и базовым данным пользователя (рост, вес, возраст). Но алгоритмы у разных брендов разные, а значит и результаты отличаются. Во время спокойной работы устройства ошибаются не больше, чем на 8%, но при тренировках могут переоценить расход энергии на 40%. Зато домашние дела, наоборот, недооцениваются почти на треть. Это объясняет, почему дневные цифры в приложении не всегда совпадают с реальностью.

Сон: сколько сна "добавит" браслет

Для медицины золотым стандартом остаётся полисомнография. Браслеты же полагаются на акселерометр и датчики пульса. В итоге они могут "подарить" вам лишние 20-60 минут сна, не заметив ночных пробуждений. Фазы сна гаджеты тоже определяют с ошибкой: глубокий сон нередко занижается, а лёгкий — переоценивается. Если приложение показывает "идеальную ночь", а вы чувствуете усталость, доверьтесь собственным ощущениям.

Стресс: где слабое место

Для оценки уровня стресса устройства используют вариабельность пульса. В лабораториях же это делают по ЭКГ, что точнее. Даже Apple Watch, показавшие хорошие результаты, пропускали около 10% интервалов сердцебиения. Любое движение руки снижает достоверность данных. Поэтому при высоком стрессе лучше ориентироваться на собственное самочувствие, а не на показатели приложения.

Советы шаг за шагом

  1. Если нужен точный пульс — выбирайте модели с красными светодиодами.

  2. Для учёта шагов используйте браслет во время прогулок, а не домашних дел.

  3. Не стройте питание только на данных о калориях — ориентируйтесь на аппетит и контроль веса.

  4. Для анализа сна полагайтесь на гаджет только как на вспомогательный инструмент.

  5. Если хотите снизить стресс, используйте дополнительные практики: дыхательные упражнения, СПА-процедуры, медитацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать данные браслета медицинскими.

  • Последствие: неправильные выводы о здоровье.

  • Альтернатива: использовать нагрудный пульсометр или медицинское обследование (ЭКГ, полисомнография).

  • Ошибка: строить рацион только на подсчёте калорий в приложении.

  • Последствие: дефицит или переизбыток энергии.

  • Альтернатива: подключить сервисы для контроля питания, вести дневник рациона.

  • Ошибка: доверять браслету при хронической усталости или бессоннице.

  • Последствие: упущение серьёзных проблем со здоровьем.

  • Альтернатива: обратиться к врачу и пройти диагностику сна.

А что если…

А что если браслеты станут ещё умнее? Уже сейчас некоторые модели умеют снимать ЭКГ, измерять насыщение крови кислородом и даже контролировать температуру кожи. Но такие функции пока остаются вспомогательными и не заменяют профессиональной диагностики.

FAQ

Как выбрать фитнес-браслет?
Смотрите на точность пульсометра, автономность и совместимость с приложениями.

Сколько стоит надёжный браслет?
Хорошие модели начинаются от 5-7 тысяч рублей, флагманы могут стоить больше 30 тысяч.

Что лучше: фитнес-браслет или умные часы?
Часы чаще дают больше функций (GPS, звонки, музыка), браслеты удобнее для спорта и стоят дешевле.

Мифы и правда

  • Миф: фитнес-браслеты показывают точное количество калорий.

  • Правда: они дают только примерную оценку.

  • Миф: гаджет заменяет медицинское обследование.

  • Правда: устройства подходят лишь для мониторинга в быту.

  • Миф: браслет всегда улучшает сон.

  • Правда: он только фиксирует движения и пульс, а не влияет на качество отдыха.

Сон и психология

Гаджет может помочь заметить, насколько вы активны днём и как это влияет на сон. Но при хронической усталости лучше подумать о гигиене сна: проветривать комнату, соблюдать режим и меньше пользоваться гаджетами перед сном.

Три интересных факта

  1. Первые шагомеры появились ещё в XIX веке, и были они механическими.
  2. Современные браслеты умеют измерять не только шаги, но и подъём по лестнице.
  3. Некоторые модели отслеживают уровень кислорода в крови, что раньше было доступно только в медицине.

Исторический контекст

  1. В 1960-х Япония активно продвигала идею 10 000 шагов в день как основу здорового образа жизни.

  2. В 2000-х появились первые массовые электронные шагомеры.

  3. С 2010-х рынок захватили умные часы, которые объединили функции браслета и смартфона.

Сегодня фитнес-браслеты и часы стали удобными помощниками, но их данные стоит воспринимать как ориентир, а не как медицинский диагноз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно выполнять асимметричные отжимания с подъёмом для тренировки всего тела сегодня в 8:10

Вы еще не пробовали интервальные тренировки? Узнайте, как они могут изменить ваше тело

Этот интервальный комплекс прокачает ваши мышцы за 25 минут! Узнайте, как эффективно сжигать калории и укреплять тело с помощью простых упражнений.

Читать полностью » Фитнес-резинка: лучший способ заменить тренажёры и свободные веса сегодня в 7:10

Этот аксессуар помогает не хуже штанги! Узнайте, как правильно тренироваться с резинкой

Тренировка с фитнес-резинкой может стать отличной заменой тренажёрам и свободным весам, если правильно подобрать сопротивление и подходить к нагрузке с умом.

Читать полностью » Как правильно использовать гейнер: советы по дозировке и выбору продукта сегодня в 6:10

Гейнеры: путь к мышечной массе или верный способ накопить жир

Гейнер — это лучший способ помочь организму набрать массу, особенно для тех, кто не может набрать вес с обычной едой.

Читать полностью » Турецкие подъёмы и махи гирей: лучшие упражнения для укрепления мышц сегодня в 5:10

Вы будете шокированы, что можно достичь с одной гирей — попробуйте это сами

Узнайте, как эффективно использовать гири для развития силы, выносливости и координации, а также о преимуществах различных упражнений с этим снарядом.

Читать полностью » Фитнес-инструктор: чрезмерный вес на штанге повышает риск травм сегодня в 4:31

Вес решает, но не так, как думают: правда о росте мышц

Правильный выбор рабочего веса в жиме лежа и других упражнениях влияет на рост мышц и безопасность. Узнайте, как подобрать нагрузку без ошибок.

Читать полностью » Турник позволяет проработать почти все основные группы мышц верхней части тела — спину, плечи, руки и пресс сегодня в 4:10

Простая перекладина превращается в полноценный спорткомплекс

Даже одинокий турник во дворе может стать полноценным спортзалом. Рассказываем, как из четырёх упражнений собрать универсальный круговой комплекс.

Читать полностью » Специалисты: тренировка поперечной мышцы улучшает осанку и дыхание сегодня в 3:31

Невидимый корсет внутри тела: работает круглосуточно

Поперечная мышца живота — скрытый каркас тела. Узнайте, почему её тренировка важна для осанки и как правильно включать её в работу.

Читать полностью » Джоел Сидман указал типичные ошибки при тяге к груди и жиме штанги сегодня в 3:10

Фитнес обманул миллионы: самые популярные движения разрушают плечи и спину

Ошибки в базовых упражнениях могут лишить вас прогресса и добавить боли в плечах. Вот как техника превращает тренировку в результат.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней "Love Bomb" в Лос-Анджелесе
Авто и мото

Господдержка автокредитов и льготного лизинга сократится с 2026 года более чем на четверть
Авто и мото

Эксперт "За рулем" объяснил, на что обратить внимание при покупке зимнего АКБ
Садоводство

Садоводы советуют использовать лёгкий дренированный грунт для пересадки фикуса
Садоводство

Аспирин можно использовать для полива и опрыскивания но только с правильной дозировкой раствора
Красота и здоровье

Коровье молоко может вызывать воспаление и аллергические реакции у людей — диетолог Елена Соломатина
Наука

Даляньские учёные открыли уникальные возможности биоугля для разрушения загрязнителей
Авто и мото

FAVORIT MOTORS: зимой важно использовать омыватель с запасом до −30 градусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet