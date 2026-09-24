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Мужчина выполняет отжимания в тренажерном зале
Мужчина выполняет отжимания в тренажерном зале
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Спорт и фитнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:00

Клиент требует деньги за сгоревшие тренировки: почему вернуть всю сумму получится не всегда

Сложности с возвратом средств за неиспользованные тренировки часто возникают из-за того, что предприниматели сразу направляют выручку на операционные расходы, пояснил NewsInfo фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко. По его словам, для защиты интересов обеих сторон необходимо четко фиксировать условия расторжения договора и правила использования заморозки в документах.

Ранее сообщалось, что участники фитнес-рынка просят законодательно разрешить им в одностороннем порядке расторгать отношения с клиентами при систематических нарушениях. По данным отрасли, около 1% посетителей занимаются скрытой тренерской деятельностью или воровством, однако правозащитники опасаются, что бизнес начнет дискриминировать людей с активной потребительской позицией.

Предприниматели фитнес-индустрии сталкиваются с серьезными кассовыми вызовами, когда клиент требует деньги назад за уже истекший по времени абонемент, говорит эксперт. Полученные средства обычно уходят на аренду, зарплаты персонала, бонусы менеджерам и обслуживание оборудования, поэтому свободных финансов в моменте может не оказаться.

Некоторые игроки рынка находят выход в смене бизнес-модели. Если человек предпочитает домашние тренировки из-за нежелания привязываться к графику зала, студии предлагают формат разовых оплат или гибких подписок.

"В одностороннем порядке любая студия может расторгнуть договор и не делать возврат, но по закону суд встает на сторону клиента. Если фитнес-студия хочет в одностороннем порядке делать расторжение договора, то обязательно это нужно указывать в договоре", — отметил Литовченко.

Нередко клиенты забывают о купленных услугах, а затем требуют компенсацию, ссылаясь на закон. Эксперты подчеркивают, что возврат за абонемент возможен, но во избежание конфликтов посетителям следует предоставлять справки или билеты при болезни или отъезде. При этом физическая активность требует регулярности.

Профессионально выстроенный тренировочный процесс не приносит результата, если занятия проходят раз в месяц, поэтому жесткие сроки в картах служат дисциплинирующим фактором для достижения целей.

"Купил услугу, будь любезен, отходи. Пришел, веди себя подобающе. Мы должны в любом случае правила соблюдать как со стороны предпринимателя, так и со стороны клиента, который купил услугу", — подчеркнул специалист.

Для многих атлетов важным финансовым аспектом остается социальный вычет, который позволяет вернуть часть налогов. В то же время бизнесмены напоминают: студия берет на себя обязательства по найму тренеров и подготовке помещений под конкретное число людей. Если клиент не приходит без уважительной причины, затраты клуба на организацию его занятий не исчезают.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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