Один простой критерий, по которому можно вычислить поддельный фитнес-курс

Каждый из нас хоть раз попадался на удочку красивой рекламы: будь то поддельные AirPods за смешные деньги или кроссовки, которые так и не приехали по почте. Но если в случае с вещами со временем учишься отличать фейк от реальности, то с онлайн-фитнес-программами и e-book'ами всё куда сложнее.

Нет отзывов, нет фото довольных клиентов — только обещания блогеров в Instagram или TikTok: "через месяц у вас будут кубики" или "идеальная попа без усилий". Как не стать жертвой маркетинга и выбрать программу, которая действительно работает?



1. Автор без квалификации

Прежде всего важно понимать, кто стоит за методикой.

Сертифицированный тренер уважаемой организации (ACE, NASM, ACSM, ISSA) или специалист с лицензией CSCS — это гарантия того, что программа составлена грамотно.

Если речь о йоге, ищите отметку RYT, а если о CrossFit — сертификаты CFL-1, CFL-2 и другие.

"Количество подписчиков в Instagram никак не связано с качеством тренера, его образованием и опытом", — подчёркивает CSCS, автор книги Lift To Get Lean Холли Перкинс.

Кроме того, обратите внимание, работал ли автор с реальными людьми офлайн. Такой опыт сильно повышает ценность знаний. А если в программе есть план питания, его должен составлять или хотя бы проверять дипломированный диетолог (RD или RDN).

2. Отсутствие разнообразия и дней отдыха

Хороший план не ограничивается одним видом нагрузки. Даже беговой курс должен включать кросс-тренинг, а силовой — дни кардио или HIIT.

Красный флаг — если в расписании семь тренировок подряд или даже дважды в день. Без дней отдыха мышцы не восстанавливаются, а риск травмы растёт.

3. Нет прогрессии нагрузок

Прогрессивная перегрузка — это основа роста силы и мышц. Если план не предполагает увеличения веса, повторений или времени выполнения упражнений, результата не будет.

Качественная программа строится из повторяющихся базовых движений, которые постепенно усложняются.

"Эффективный курс всегда включает этапы прогрессии: усложнение упражнений или увеличение нагрузки", — отмечает тренер Эйприл Уитни.





4. Нездоровая мотивация

Остерегайтесь программ, где звучит риторика вроде "сжечь калории за бургер" или "убрать целую группу продуктов". Такие подходы не только не работают в долгосрочной перспективе, но и вредят здоровью.

Правильный план должен мотивировать, а не вызывать чувство вины. Слова "skinny fat" или другие ярлыки — это показатель непрофессионализма автора.

5. Непрофессиональные демонстрации

Видео — ещё один критерий. Если тренер показывает упражнения босиком или с неправильной техникой (спина округляется в становой тяге, колени уходят далеко за носки при приседе) — лучше пройти мимо.

При этом дорогая форма или глянцевая студия ничего не гарантируют. Важно именно то, что демонстрирует специалист: правильные движения, обувь, адекватная нагрузка.

Как выбрать правильно

Проверяйте сертификаты и опыт тренера.

Ищите разнообразие и баланс нагрузок.

Убедитесь, что есть постепенная прогрессия.

Следите за мотивацией и языком — они должны вдохновлять, а не давить.

Обращайте внимание на подачу: техника, внешний вид, уважение к зрителю.

Интересный факт: по данным Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), именно нехватка прогрессии и отсутствие индивидуального подхода — главные причины, почему люди бросают фитнес-программы уже через 6-8 недель.