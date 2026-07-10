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Тренировка
Тренировка
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:14

Тренировки идут впустую: организм подает сигнал, который многие пропускают

Остановка прогресса в зале часто вызвана адаптацией организма к привычным нагрузкам. О том, почему еще тренировки перестают приносить результат и как справиться с состоянием плато, NewsInfo рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

Ранее сообщалось, что специалисты БФУ имени Канта представили методику, позволяющую опытным атлетам преодолеть застой в показателях. Авторы исследования доказали, что специфический подход к нагрузкам помогает телу меняться к лучшему даже после исчерпания потенциала классических программ.

По словам эксперта, подходы к решению проблемы должны кардинально различаться в зависимости от уровня подготовки атлета. Когда процесс развития останавливается у новичка, это свидетельствует об адаптации мышечной ткани к заданному уровню стресса.

"Если у начинающего происходит подобное, это означает, что его мышцы привыкли к нагрузке, нагрузку пора менять. Это могут быть другие упражнения или те же упражнения с большим весом", — пояснил Мосалев.

Для атлетов начального уровня важную роль играет дисциплина и четкое следование плану, составленному профессионалом. В то же время нарушения режима нагрузок и отдыха часто становятся главной причиной торможения формы. Успех в фитнесе требует баланса между работой в зале, питанием и этапом восстановления организма, так как без соблюдения этих основ прогресс оказывается незначительным, подчеркнул спикер. Учитывая эти факторы, системный подход помогает оставаться мотивированным и продолжать развиваться.

"Если профессиональный спортсмен сталкивается с ситуацией, когда прогресс останавливается, здесь вопрос сложнее. В любом случае это говорит о том, что нужно менять формат тренировок. Может быть другая интенсивность, другая нагрузка по весу", — отметил фитнес-тренер.

Для профессионалов, много лет следовавших одной успешной программе, смена тренировочного цикла становится необходимостью. Специалисты отмечают, что набор мышечной массы требует смены тренировочных циклов, а также постоянной переоценки питания и восстановительных процессов. Правильно выстроенная стратегия гарантирует, что план тренировок заставляет тело расти быстрее, минимизируя риск перетренированности.

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Проверено экспертом: Фитнес-тренер Артём Кравцов, Фитнес-тренер Анастасия Белова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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