Тяга на скамейке
Тяга на скамейке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Она начала с одной тренировки — и перестала узнавать себя в зеркале

Программа Фредерика Делавье позволяет женщинам укрепить мышцы без спортзала

Построить красивое, подтянутое тело можно и без спортзала, если подойти к делу с умом. Главное — составить продуманную программу тренировок, которая будет учитывать цели, физическую подготовку и особенности организма. Именно такой подход описал Фредерик Делавье, автор книги "Анатомия силовых тренировок для женщин". Он предлагает структуру, которая помогает не просто тренироваться, а видеть реальные результаты.

Определите цель, прежде чем начать

Любая программа начинается с понимания, ради чего вы это делаете. Цель "похудеть" слишком размыта. Гораздо эффективнее конкретизировать: "уменьшить талию на 4 см", "накачать ягодицы", "улучшить осанку" или "повысить силу рук". Чем точнее цель, тем проще измерить прогресс и сохранить мотивацию.
Чтобы не потеряться в процессе, выберите одну-две приоритетные задачи и сосредоточьтесь на них в течение 4-6 недель. По окончании цикла проанализируйте результат и скорректируйте программу.

Сколько раз тренироваться в неделю

Если вы только начинаете, достаточно одной тренировки в неделю. Главное — регулярность. Но для заметного прогресса стоит стремиться к трём занятиям: это золотая середина между нагрузкой и восстановлением.
Перетренированность — враг результативности. Организм не успевает восстанавливаться, мышцы устают, и развитие останавливается. Лучше меньше, но стабильно. Между тренировками обязательно нужен отдых, особенно если вы работаете с весом.

Распределите дни и время тренировок

Лучше всего ставить тренировки с промежутком в день-два, например понедельник-среда-пятница. Это позволит мышцам восстанавливаться. Если время ограничено и вы можете заниматься только по выходным, тоже отлично — главное, не пропускать.
Что касается времени, научные данные подтверждают, что днём мышцы сильнее, чем утром. Но это не повод откладывать утренние тренировки. Если заниматься в одно и то же время, организм адаптируется, и сила возрастёт именно в этот период. Постоянство важнее "идеального часа".

Какие зоны прорабатывать

Чтобы тренировки приносили ощутимую пользу, нужно понимать, на какие части тела делать акцент. Условно тело делится на шесть основных зон:

  • ноги (включая ягодицы и бёдра);

  • пресс;

  • спина;

  • грудь;

  • руки (бицепс, трицепс);

  • плечи.
    Если цель — улучшить общий тонус, достаточно прорабатывать каждую группу один раз в неделю. Но если хотите подтянуть ягодицы или укрепить пресс, добавляйте одно дополнительное занятие для этих зон.

Сколько упражнений нужно

Новичкам достаточно по одному упражнению на каждую группу мышц. Например, приседания — для ног, планка — для пресса, тяга резинки — для спины. Через пару недель можно добавить ещё одно движение на основные зоны.
С ростом опыта увеличивайте нагрузку постепенно: добавляйте подходы, варьируйте амплитуду, пробуйте новые форматы вроде функционального тренинга или пилатеса.

Оптимальное количество подходов

Количество подходов напрямую влияет на длительность тренировки и восстановление. Начинайте с двух-трёх подходов, оценивая самочувствие. Если после занятия вы чувствуете сильную усталость и желание пропустить следующее, значит, нагрузка слишком высока.
Ориентируйтесь на состояние:

  • чувствуете энергию — делайте больше подходов;

  • усталость — уменьшайте объём.
    Главное — слушать тело, а не догонять показатели.

Свободные веса или тренажёры

Для новичков безопаснее начать с тренажёров: они направляют движение и снижают риск травм. Тренажёры помогают понять механику упражнений и укрепить мышцы-стабилизаторы.
Когда техника станет уверенной, можно переходить к свободным весам — гантелям и штанге. Они развивают баланс, улучшают координацию и позволяют включать больше мышечных волокон.

Продолжительность тренировки

Продолжительность занятий зависит от графика и уровня подготовки. 30-45 минут достаточно, чтобы проработать тело. Главное — не гнаться за длительностью. Лучше короткая, но качественная тренировка, чем двухчасовое изнурение.
Если времени мало, уменьшите паузы между подходами. А если есть возможность уделить больше — добавьте упражнения на растяжку или работу с мелкими группами мышц.

Правильный темп движений

Контроль скорости выполнения упражнений — ключ к эффективности. Не позволяйте весу "вести" вас: движение должно быть плавным, особенно в фазе опускания.
Используйте принцип "2 секунды вверх — 3 вниз". Такой ритм помогает мышцам работать под нагрузкой дольше, усиливая эффект.

Как отдыхать между подходами

Время отдыха зависит от цели:

  • для рельефа — короткие паузы по 30-60 секунд;

  • для силы — от 90 секунд до 2 минут.
    Если чувствуете, что пульс не восстанавливается, увеличьте паузу. Отдых — часть тренировки, а не слабость.

Подбираем упражнения под телосложение

Не все движения подходят каждому. Если упражнение вызывает дискомфорт или боль, исключите его. Высоким девушкам сложнее выполнять глубокие приседания или жим лёжа — из-за длинных рычагов движения увеличивается нагрузка на суставы. В этом случае лучше заменить их упражнениями с резинками или тренажёрами.

Меняем программу вовремя

Программа не должна быть статичной. Первые два месяца лучше придерживаться одной схемы, чтобы выработать привычку и технику. Затем постепенно заменяйте упражнения, увеличивайте вес или меняйте порядок, чтобы мышцы не привыкали.

Как сохранить результат

Поддерживать форму проще, чем её нарабатывать. После достижения цели достаточно одной-двух тренировок в неделю. Однако с возрастом обмен веществ замедляется, поэтому людям старше 40 стоит сохранять частоту три раза в неделю, чтобы избежать потери тонуса.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте конкретный список целей на месяц.

  2. Определите три дня для тренировок и запишите их в расписание.

  3. Выберите 5-6 базовых упражнений на всё тело.

  4. Установите удобное время для занятий и придерживайтесь его.

  5. Отслеживайте прогресс: фото, измерения, дневник.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком частые тренировки.

  • Последствие: хроническая усталость, потеря мотивации.

  • Альтернатива: добавить день отдыха и следить за сном.

  • Ошибка: отсутствие цели.

  • Последствие: хаос в упражнениях, слабые результаты.

  • Альтернатива: использовать SMART-формат постановки целей.

  • Ошибка: игнорирование питания.

  • Последствие: замедленный прогресс.

  • Альтернатива: добавить белок, овощи и питьевой режим.

Мифы и правда

  • Миф: силовые тренировки делают женщин "мужеподобными".

  • правда: из-за низкого уровня тестостерона женщины не набирают массивную мышечную массу.

  • Миф: кардио важнее силовых.

  • правда: силовые ускоряют обмен веществ и помогают сжигать жир даже в покое.

  • Миф: тренироваться нужно только в зале.

  • правда: при грамотном подходе домашние тренировки могут быть не менее эффективными.

FAQ

Как выбрать упражнения для дома?
Ориентируйтесь на доступный инвентарь: коврик, фитнес-резинки, гантели. Лучше подобрать комплекс с акцентом на собственный вес.
Сколько стоит минимальный набор для тренировок дома?
Резинки и коврик можно купить за 1500-2000 ₽, гантели — около 2500 ₽.
Что лучше — утренняя или вечерняя тренировка?
Тренируйтесь в то время, когда чувствуете прилив сил. Главное — постоянство.

Интересные факты

  • После 30 минут силовой тренировки организм сжигает калории ещё 24 часа.

  • Женщины быстрее восстанавливаются после нагрузок, чем мужчины.

  • 80 % успеха в фитнесе зависит не от упражнений, а от регулярности.
    Такой подход помогает не просто заниматься, а выстраивать систему, которая работает на вас. Со временем вы научитесь слушать тело, корректировать программу под настроение и возможности, а тренировки станут естественной частью жизни.

