Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Тренировки по характеру: что скажет ваша личность о том, какой спорт вам нужен

Кейли Рэй из Американского колледжа спортивной медицины назвала способ сохранить мотивацию к тренировкам

Начать тренироваться — это уже повод для гордости. Решение двигаться больше открывает дверь к улучшению здоровья и самочувствия, независимо от того, какие цели вы ставите перед собой. Однако одно дело — записать "спорт" в список дел, и совсем другое — превратить занятия в привычку. Именно поэтому специалисты советуют учитывать собственный характер при выборе тренировок.

Почему важна личность при выборе фитнеса

"Знание своих личностных черт помогает подобрать программу, которая будет опираться на ваши сильные стороны и защищать от слабых", — сказала физиолог по упражнениям и биомеханик Кейли Рэй из Американского колледжа спортивной медицины.

Когда тренировки соответствуют вашим психологическим особенностям, мотивацию поддерживать активность гораздо проще сохранить.

Как подобрать свой стиль тренировок

Универсальных рекомендаций здесь нет. То, что подходит экстраверту, может быстро наскучить человеку, предпочитающему уединение. Чтобы найти свой путь, стоит обратить внимание на:

• уровень комфорта в групповых или индивидуальных занятиях;
• любовь к разнообразию или, наоборот, к стабильному распорядку;
• склонность к соревнованию или спокойной работе на результат.

Если учесть эти нюансы, вероятность того, что спорт станет частью жизни, заметно возрастает.

Маленький тест на "фитнес-личность"

Существуют десятки общих тестов на личность, но эксперты по фитнесу предлагают и специализированные. С их помощью можно определить один из трёх условных типов "фитнес-личности". Такой опрос поможет понять, какие виды активности лучше всего совпадут с вашим характером — будь то энергичные командные игры, спокойные занятия вроде йоги или индивидуальные тренировки с чёткой структурой.

Как превратить движение в привычку

Главное — не воспринимать физическую активность как временный проект. Это не марафон на короткой дистанции, а долгосрочная забота о себе. Подобранная с учётом характера программа делает этот процесс естественным: вы начинаете получать удовольствие от самого движения, а не только от результата.

В конечном счёте цель одна — встроить движение в повседневную жизнь так, чтобы оно стало таким же привычным, как утренний кофе.

