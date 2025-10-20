Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прыжки со скакалкой на улице
Прыжки со скакалкой на улице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:25

Не марафон и не спортзал: формула силы, доступная каждому прямо сегодня

Профессор Искьердо: единственное лекарство от старения — физические упражнения

Стать активнее можно не с понедельника, а прямо сегодня. Даже если кажется, что времени нет, а усталость — постоянный спутник, достаточно изменить всего пару привычек. Комбинация ежедневной ходьбы и регулярных силовых тренировок способна заметно преобразить тело, улучшить настроение и добавить энергии.

До Рождества осталось всего два месяца — достаточно, чтобы увидеть реальные перемены. Не нужно марафонов и дорогого спортзала: 30 минут ходьбы в день и немного силы — этого уже достаточно, чтобы тело стало благодарнее, а мысли — яснее.

Почему стоит начать с ходьбы

Ходьба — самый доступный вид физической активности, не требующий специального оборудования. Персональный тренер Камила Монгуцци подчёркивает, что сочетание прогулок с несколькими силовыми тренировками в неделю и сбалансированным питанием помогает заметно улучшить фигуру и самочувствие уже через пару месяцев.

"Ходьба — самый простой способ выработать привычку к физическим упражнениям", — сказала тренер Камила Монгуцци.

По мнению кардиолога Хосе Луиса Саморано, именно она должна стать "национальным видом спорта". Регулярность — ключ к успеху. Лучше установить фиксированное время для прогулок и придерживаться его, чем ждать идеальных условий.

"Ходьбу следует считать национальным видом спорта", — заявил кардиолог Хосе Луис Саморано.

Даже если шагов немного, важно делать их ежедневно. Привычка укрепляется, когда появляется эмоциональная поддержка — прогулки с другом или членом семьи, а также маленькие награды после тренировки.

Как организовать движение в плотном графике

Профессор здравоохранения Мишель Искьердо напоминает, что чудодейственной пилюли от старения не существует:

"Единственное известное нам лекарство от старения — это физические упражнения", — отметил профессор Мишель Искьердо.

Он добавляет, что рекомендация проходить 10 000 шагов в день уже устарела. Лучше уделять внимание интенсивности: идти быстрее, выбирать местность с подъёмами или чередовать темп.

Диетолог Андреа Каниас Онтайн уточняет:

"Вы можете ходить в спортзал три-четыре раза в неделю, но если вы не проходите 5000 шагов в день, вы всё равно ведёте малоподвижный образ жизни", — подчеркнула диетолог Андреа Каниас Онтайн.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите время - например, вечерние прогулки после работы.

  2. Используйте шагомер или фитнес-браслет, чтобы отслеживать активность. Популярные варианты — Mi Band, Apple Watch, Samsung Galaxy Fit.

  3. Добавляйте нагрузку постепенно: чередуйте быструю и медленную ходьбу, добавляйте лёгкие гантели или рюкзак.

  4. Тренируйтесь с партнёром - это повышает мотивацию и дисциплину.

  5. Не забывайте о восстановлении - сон и растяжка важны не меньше тренировок.

Таблица: сравнение форм активности

Тип активности Основная цель Инструменты Преимущества
Ходьба Поддержание выносливости Умные часы, кроссовки Улучшает работу сердца и лёгких
Силовые упражнения Рост силы и тонуса Гантели, эспандеры, коврик Увеличивает мышечную массу
Комбинированный режим Баланс и здоровье Комбинация обоих подходов Сжигает жир, снижает стресс

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск прогулок в пользу сидячего отдыха.
    Последствие: Ухудшение обмена веществ и сонливость.
    Альтернатива: Мини-прогулки по 10 минут трижды в день.

  • Ошибка: Слишком интенсивное начало тренировок.
    Последствие: Перетренированность, травмы.
    Альтернатива: Начните с лёгких упражнений — приседаний, планки, растяжки.

  • Ошибка: Игнорирование сна и восстановления.
    Последствие: Снижение эффекта от тренировок.
    Альтернатива: Планируйте отдых как обязательную часть программы.

Когда лучше ходить

Саморано рекомендует гулять 35-40 минут в день, предпочтительно во второй половине дня:

"В это время активизируется липидный обмен, что способствует улучшению физической формы, контролю артериального давления и улучшению обмена веществ", — пояснил кардиолог Хосе Луис Саморано.

Специалист по генетике питания Кончита Видалес советует выходить на прогулку и после еды:

"Она регулирует уровень сахара в крови и улучшает пищеварение", — объяснила эксперт Кончита Видалес.

Такая привычка особенно полезна людям с повышенным давлением и нарушением обмена веществ.

Силовые тренировки: фундамент молодости

Кардиолог Кристина Мингито напоминает:

"Прогулка от 6000 до 8000 шагов в день увеличивает продолжительность жизни", — считает кардиолог Кристина Мингито.

А доктор Мануэль Висо уверен, что именно работа с весом даёт максимальный результат:

"Ищете эликсир молодости? Силовые тренировки — это лучшее, что есть", — заявил доктор Мануэль Висо.

Эксперт по долголетию Питер Аттиа добавляет, что сила напрямую связана с качеством жизни. Такие упражнения повышают плотность костей, стимулируют обмен веществ, улучшают работу сердца и помогают бороться со стрессом.

А что если нет времени?

Даже короткая тренировка лучше, чем её отсутствие. Для новичков подойдёт программа из пяти упражнений: приседания, становая тяга, планка, жим стоя и "прогулка фермера". Всего 30 минут достаточно, чтобы включить мышцы и почувствовать прилив энергии. Утренние тренировки снижают уровень кортизола, помогая встретить день спокойно и собранно.

Плюсы и минусы сочетания

Плюсы Минусы
Простота и доступность Требуется регулярность
Улучшение метаболизма и сна Поначалу может быть усталость
Снижение стресса и тревожности Нужен контроль техники
Улучшение осанки и тонуса Возможен риск травмы без разминки

Мифы и правда

  • Миф: чтобы похудеть, нужно бегать часами.
    Правда: сочетание ходьбы и силовых упражнений эффективнее длительного кардио.

  • Миф: силовые тренировки делают женщин "мускулистыми".
    Правда: умеренные нагрузки формируют красивый рельеф, не увеличивая объём.

  • Миф: прогулка не заменит спортзал.
    Правда: для здоровья достаточно регулярных активных прогулок с повышением пульса.

Интересные факты

• Ходьба в умеренном темпе в течение 30 минут сжигает около 150 калорий.
• Силовые упражнения повышают уровень "гормонов радости" — эндорфинов.
• Даже 10 минут растяжки после прогулки улучшают гибкость суставов.

FAQ

Как выбрать обувь для ходьбы?
Лёгкие кроссовки с хорошей амортизацией. Подойдут модели Asics, Nike, Skechers.

Что лучше — утренние или вечерние прогулки?
Если цель — заряд бодрости, лучше утром; если расслабиться — вечером.

Можно ли тренироваться дома без оборудования?
Да. Используйте резиновые петли, гантели до 5 кг и коврик для упражнений.

Сколько раз в неделю заниматься силовыми упражнениями?
Оптимально — 2-3 раза, чередуя с днями ходьбы.

Нужен ли спортпит или витамины?
Для базового уровня достаточно полноценного питания и витамина D в осенний сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кофеин помогает дольше сохранять энергию при беге — подтверждают учёные сегодня в 0:30
Тело не сдаётся, если мозг играет по правилам: как научить себя не уставать

Выносливость — это не дар, а результат системных тренировок и правильного питания. Узнаем, как с помощью пяти простых шагов увеличить энергию и силу для бега.

Читать полностью » Оптимальный километраж для бега: рекомендации спортивных тренеров сегодня в 0:10
Один лишний круг — и суставы мстят: где проходит невидимая грань пользы

Многие бегуны не знают, сколько километров стоит преодолевать каждую неделю, чтобы прогрессировать без травм. Узнаем, как рассчитать безопасный объём и не перегрузить организм.

Читать полностью » Исследование BMJ Evidence-Based Medicine показало, что йога, тай-чи и ходьба помогают при бессоннице вчера в 23:44
Учёные назвали упражнения, которые помогают заснуть без таблеток

Новое исследование показало, что йога, тай-чи, ходьба и лёгкий бег помогают спать глубже и дольше. Разбираемся, почему эти тренировки работают.

Читать полностью » Исследования в Sports Medicine показали, что HIIT повышает VO₂ max и снижает давление вчера в 22:38
10 минут, которые работают за час: как устроены HIIT-тренировки и кому они подходят

Высокоинтенсивные интервальные тренировки стали одним из главных фитнес-трендов. Разбираемся, как работает HIIT и почему он подходит даже новичкам.

Читать полностью » Эксперты отметили, что норвежская тренировка 4x4 эффективнее классического HIIT для развития выносливости вчера в 21:32
Тренировка, которая омолаживает сердце: что такое норвежская система 4x4

Норвежская тренировка 4x4 обещает "омолодить сердце" и повысить выносливость. Что в ней особенного — и стоит ли пробовать этот метод самому?

Читать полностью » Учёные отмечают, что регулярные тренировки после 80 лет снижают риск падений и улучшают память вчера в 20:28
Они начали тренироваться после 60 — и теперь ставят мировые рекорды

Они тренируются, ставят рекорды и вдохновляют тысячи людей по всему миру. Узнайте, как женщины за 90 сохраняют форму и силу духа.

Читать полностью » Подготовка к марафону: тренеры объяснили, как избежать травм и выгорания вчера в 19:50
Марафон — это не бег, а битва с собственным мозгом: кто побеждает на самом деле

Первый марафон кажется чем-то недостижимым, но при грамотной подготовке всё реально. Узнаем, как избежать ошибок и пройти дистанцию до конца.

Читать полностью » Разнообразие беговой обуви помогает снизить нагрузку на суставы — объяснил тренер Джейсон Фицджеральд вчера в 19:10
Незаметный враг тренировок: как одинаковые кроссовки крадут силу и скорость

Тренеры советуют иметь не одну, а несколько пар кроссовок для бега. Узнаем, почему смена обуви снижает риск травм и помогает бегать безопаснее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, как хронический гепатит C приводит к циррозу и раку печени
Авто и мото
Попадание масла в камеру сгорания приводит к заклиниванию двигателя Geely
Спорт и фитнес
Разгибание бедра без глубокого приседа активирует ягодичные мышцы сильнее всего
Еда
Голубцы с томатной пастой по классическому рецепту готовят с рисом и мясным фаршем
Спорт и фитнес
Как избежать типичных ошибок при подготовке к трейлраннингу — объяснили специалисты
Еда
Кавказский салат с говядиной и болгарским перцем сохраняет свежесть благодаря заправке из масла
Красота и здоровье
Врач Галина Латаева назвала квашеную капусту самым доступным суперфудом для укрепления здоровья
Дом
Прищепки помогают заправить одеяло в пододеяльник ровно и без усилий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet