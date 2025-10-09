Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Хотим быть здоровыми, но выбираем диван: как мозг саботирует наше желание двигаться

Как преодолеть лень и начать тренироваться: советы психологов и тренеров

Многие из нас знают, что регулярные тренировки помогают быть энергичнее, улучшить настроение и продлить молодость. Но на деле между знанием и действием часто встают десятки "уважительных" причин. Вроде бы и хотим заниматься, но то нет времени, то не тот настрой, то просто лень. Разберёмся, как преодолеть самые частые оправдания и наконец сделать спорт частью своей жизни.

Когда кажется, что нет времени

Каждому дню кажется тесным, но стоит приглядеться — и находятся лишние часы. В неделе 168 часов. Даже если вычесть сон и работу, остаётся около 60. И дело не в нехватке минут, а в приоритетах.
"Нам вполне под силу наполнить жизнь тем, что мы заслуживаем", — говорит автор книг по бизнесу Лора Вандеркам.

Чтобы спорт не выпадал из расписания, стоит планировать тренировки заранее. Например, в пятницу вечером распишите неделю: в какие дни вы точно сможете позаниматься, сколько времени готовы уделить, где это сделать. Лучше, если занятия станут таким же пунктом в календаре, как встречи или работа. А ещё помогает лёгкий элемент обязательства — договоритесь с другом, чтобы заниматься вместе.

Когда уют побеждает мотивацию

Иногда кажется, что начать можно и позже: вот с понедельника или со следующего месяца. Но промедление часто превращается в привычку. В этот момент между нами сегодняшними и нами будущими разворачивается настоящая борьба. Настоящее "я" хочет удовольствий и комфорта, а будущее — здоровья и сил. И чаще побеждает тот, кто сидит на диване с сериалом.

Попробуйте перевести внимание в перспективу: представьте себя через 20-30 лет, если тренировки так и не вошли в привычку. Тяжело дышать после пары этажей, лекарства в сумке, боли в спине — малопривлекательная картина. А теперь вообразите альтернативу: вы активно двигаетесь, легко играете с внуками, не зависите от врачей. Эта простая визуализация помогает вернуть контроль над настоящим.

Когда тянет выбрать диван вместо спортзала

Мозг любит награды. И если тренировка кажется наказанием, а чтение или просмотр фильма — удовольствием, решение очевидно. Но можно объединить эти вещи.
Психолог Кэтрин Милкман провела эксперимент: одной группе участников разрешили слушать захватывающую аудиокнигу только во время тренировок, другой — просто подарили сертификат в книжный магазин. В итоге первая группа занималась заметно чаще.

Попробуйте и вы создать подобную ассоциацию. Смотрите сериал, слушайте подкаст или музыку только во время занятий. Так тренировка станет не обязанностью, а временем личного удовольствия.

Когда страшно идти в спортзал

Многие боятся начать именно из-за осуждения. Кажется, что все вокруг смотрят и оценивают. Но этот страх чаще всего живёт в голове.
"Людей с ожирением мы считаем ленивыми, жадными, безответственными, морально неблагонадёжными. В общем — плохими", — говорит активистка и художница Келли Джин Дринкуотер. — "А худобу связываем с положительными качествами".

Освободиться от этого давления можно, если перестать рассматривать тренировки как наказание за лишние килограммы. Занятия — это не способ "исправить" тело, а форма заботы о себе. Каждый человек, вне зависимости от формы и веса, имеет право на движение, силу и здоровье. И самое приятное: большинство людей в зале сосредоточены на себе, а не на других.

Когда страшно начать из-за боли и трудностей

Ещё одна ловушка — ожидание дискомфорта. Кажется, что будет больно, тяжело, некомфортно. Из-за этого даже не делаем первый шаг. Но этот страх можно переиграть.
Спортивный психолог Мартин Хаггер объясняет: многие спортсмены перед соревнованиями используют "мысленную репетицию" — они представляют, как успешно выполняют каждое движение. Этот метод работает и в обычной жизни.

Попробуйте так же: наденьте спортивную форму, закройте глаза и во всех деталях представьте предстоящую тренировку — как вы выходите на улицу, двигаетесь, чувствуете дыхание, справляетесь с препятствиями. Когда картина станет чёткой, сделайте глубокий вдох и просто начните. Подсознание уже настроено на успех.

Советы шаг за шагом

  1. Распланируйте неделю заранее — отметьте три дня для занятий, лучше в одно и то же время.

  2. Приготовьте форму и обувь вечером, чтобы утром не искать повод отложить.

  3. Начинайте с коротких тренировок — 20-25 минут достаточно, чтобы почувствовать прогресс.

  4. Используйте трекер активности или приложение: это мотивирует видеть результат.

  5. Награждайте себя: купите новую спортивную бутылку, коврик, абонемент в зал или SPA.

Постепенно даже короткие тренировки станут привычкой, а мозг начнёт воспринимать их как часть повседневного ритма.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что начать можно только при идеальных условиях.

  • Последствие: постоянное откладывание и чувство вины.

  • Альтернатива: начните с минимального — разминки дома, йоги или короткой прогулки.

  • Ошибка: выбирать слишком сложные упражнения.

  • Последствие: быстрая усталость и отказ от идеи.

  • Альтернатива: начните с лёгких комплексов — например, 15-минутной зарядки с собственным весом.

  • Ошибка: тренироваться без отдыха.

  • Последствие: переутомление и травмы.

  • Альтернатива: чередуйте дни активности и восстановления, добавьте массаж или расслабляющую ванну с солью.

А что если тренировки всё равно не приживаются?

Значит, нужно поменять подход. Иногда проблема не в дисциплине, а в скуке. Попробуйте новый формат: танцы, плавание, пилатес, групповую йогу или силовую тренировку с тренером. Не всем подходит одно и то же. Спорт — это не наказание, а способ почувствовать тело живым. И когда вы находите "свой" формат, пропадает необходимость заставлять себя.

Мифы и правда

  • Миф: чтобы получить результат, нужно заниматься каждый день.

  • Правда: достаточно трёх полноценных тренировок в неделю, если вы двигаетесь активно и в остальное время.

  • Миф: спорт подходит только молодым.

  • Правда: физическая активность важна в любом возрасте, просто нагрузки подбираются индивидуально.

  • Миф: если не болят мышцы, тренировка прошла впустую.

  • Правда: боль — не показатель эффективности. Главное — регулярность и правильная техника.

FAQ

Как выбрать время для тренировок?
Выберите тот период дня, когда вы чувствуете максимум энергии. Для "жаворонков" — утро, для "сов" — вечер. Главное — стабильность.

Сколько стоит домашний фитнес?
Минимум. Достаточно коврика, пары гантелей и удобной формы. Бесплатные видеоуроки можно найти на YouTube или в фитнес-приложениях.

Что лучше: тренировки в зале или дома?
Это зависит от целей. Зал даёт оборудование и атмосферу, но дома проще сохранить регулярность. Идеальный вариант — чередовать оба формата.

Интересные факты

  • Через 20 минут после тренировки в крови повышается уровень серотонина и дофамина — гормонов радости.

  • Люди, которые тренируются на свежем воздухе, чаще сохраняют привычку заниматься.

  • Даже 10 минут растяжки перед сном улучшают качество сна и снижают уровень стресса.

Регулярные тренировки не требуют подвигов — только честности с собой. Каждый день можно выбрать движение вместо отговорок. И пусть этот выбор станет вашим маленьким личным ритуалом силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивный врач: короткие тренировки по 10 минут поддерживают метаболизм сегодня в 1:16
Молодость не в паспорте: тренировки, которые возвращают энергию

После сорока тело меняется, но вернуть силу и энергию проще, чем кажется. Узнайте, почему упражнения с собственным весом становятся лучшим выбором для здоровья и молодости.

Читать полностью » Биохимик и атлет Джефф Ниппард разработал систему домашних тренировок с научным подходом сегодня в 1:10
Джефф Ниппард доказал: научный подход способен заменить железо и стероидами не пахнет

Научно обоснованная программа Джеффа Ниппарда поможет накачать мышцы дома без спортзала и дорогостоящего оборудования.

Читать полностью » Как развить все основные группы мышц с помощью упражнений с собственным весом вчера в 18:50
Как быстро нарастить мышцы с помощью простых упражнений? Узнайте, что нужно делать

Комплекс упражнений с собственным весом идеально подходит для тех, кто хочет развить силы и выносливость. Разбираемся, как правильно выполнять движения для максимальной эффективности.

Читать полностью » Как повысить выносливость за 12-15 минут с помощью интервальных упражнений вчера в 18:10
Приседания, отжимания и выпады: попробуй сделать всё за 15 минут и удивись результату

Эта тренировка подарит вам отличную нагрузку для ног, ягодиц, кора и верхней части тела. Разбираемся, какие упражнения помогут укрепить мышцы и улучшить выносливость.

Читать полностью » Комплекс упражнений для кора: сжигаем жир и улучшаем выносливость вчера в 17:50
Что скрывает тренировка для кора? Неожиданные секреты, которые помогут вам достичь идеальной осанки

Комплекс упражнений для кора, который прокачает мышцы пресса и бедер. Разбираемся, какие движения максимально эффективны для быстрого результата.

Читать полностью » Как правильно выполнять упражнения с приседаниями и выпадами вчера в 17:10
Почему вам нужно бросить все и начать этот комплекс упражнений прямо сейчас

Эта тренировка подходит для всех, кто хочет укрепить мышцы и улучшить физическую форму. Разбираемся, как правильно выполнить каждое упражнение для максимального результата.

Читать полностью » Причины стабильного веса при активных тренировках и диете вчера в 16:50
Жир уходит, но вес остаётся: что происходит с вашим телом?

Вы тренируетесь и придерживаетесь диеты, но вес не меняется. Разбираемся, почему это происходит и что стоит учитывать для оценки прогресса.

Читать полностью » Ошибки при выполнении тренировки на равновесие и их последствия вчера в 16:10
Забыли о балансе? Эти упражнения заставят вас взглянуть на тренировку по-новому

Этот комплекс упражнений укрепит мышцы кора и поможет развить равновесие. Разбираемся, как правильно выполнять каждое движение для максимальной эффективности.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Миа Маккенна-Брюс сыграет первую жену Ринго Старра в проекте Сэма Мендеса о The Beatles
Авто и мото
Эксперты назвали ошибки при замене охлаждающей жидкости, которые приводят к перегреву мотора
Садоводство
Осенняя уборка моркови проводится при +4 градусах и сухой почве участка
Садоводство
Сидераты помогают сохранить почву живой и снизить потребность в удобрениях
Туризм
Туристический департамент Оклахомы: весна и осень — лучшее время для поездок
Дом
Эксперт Сергей Литвинов назвал минимальный класс взломостойкости входных дверей для дома
Технологии
Google представила систему Health AI Agents с многоагентной архитектурой Personal Health Agent
Авто и мото
Дептранс Москвы напомнил о правилах получения резидентных парковок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet