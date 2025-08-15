Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Эти привычки на тренировках тихо убивают прогресс и подрывают здоровье

Короткие интенсивные тренировки снижают риск смерти на 18% — исследование European Heart Journal

Хотите добиться максимальной отдачи от тренировок? Большинство людей, даже опытных спортсменов, совершают ошибки, которые мешают прогрессу. И дело не только в неправильной технике — часто мы упускаем из виду факторы, напрямую влияющие на результат.

1. Недосып — враг прогресса

Сон — не просто отдых, а основа восстановления. Именно ночью мышцы восстанавливаются, а организм вырабатывает гормоны роста. Исследования показывают: если спать меньше семи часов в течение двух недель, риск получить травму опорно-двигательного аппарата возрастает почти в два раза. К тому же снижается концентрация и уровень энергии.

Что делать: планируйте 7-9 часов сна каждую ночь. Если есть проблемы с засыпанием, пересмотрите вечерние привычки — откажитесь от гаджетов за час до сна, создайте комфортную атмосферу в спальне.

2. Перекос в сторону кардио

Кардио тренировки полезны для сердца, но без силовых нагрузок вы лишаете себя главного — укрепления мышц. С возрастом потеря мышечной массы (саркопения) становится одной из главных причин слабости и проблем с движением.

Что делать: сочетайте кардио с силовыми упражнениями. Тренируйте все основные группы мышц 2-3 раза в неделю — это ускорит метаболизм и поможет дольше оставаться активным.

3. Неправильная разминка

Статическая растяжка перед тренировкой снижает работоспособность мышц и повышает риск травм. Перед нагрузкой нужны динамические движения — выпады, махи ногами, круговые вращения руками. А вот статическую растяжку оставьте для заминки после тренировки.

4. Отсутствие дней отдыха

Постоянные тренировки без пауз ведут к переутомлению и гормональным сбоям. Мышцы растут именно в дни отдыха, когда организм восстанавливает поврежденные волокна.

Что делать: выделяйте 1-2 дня в неделю для восстановления, занимаясь лёгкой активностью — прогулками или неспешной ездой на велосипеде.

5. Миф о вреде бега для коленей

Исследования показывают: у любителей бега риск артрита коленей ниже, чем у тех, кто не бегает. Более того, умеренные пробежки укрепляют суставы и продлевают жизнь в среднем на три года.

6. Неполная амплитуда движений

Частичные повторения иногда полезны, но постоянное их выполнение ограничивает развитие подвижности суставов и рост мышц.

7. Игнорирование питания

Ни одна тренировка не компенсирует дефицит питательных веществ. Белок восстанавливает мышцы, углеводы дают энергию, а полезные жиры поддерживают здоровье сердца и мозга.

Что делать: ешьте за 1-4 часа до тренировки, а после — в течение часа. Оптимальны перекусы с белками и углеводами, например, йогурт с ягодами или цельнозерновой лаваш с индейкой.

8. Пропуск коротких тренировок

Даже 15-20 минут интенсивных упражнений в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Главное — поддерживать высокий уровень интенсивности.

9. Отсутствие планирования

Запланированные тренировки в календаре повышают вероятность их выполнения почти в три раза. Плюс, "связка" с приятными занятиями — музыка, любимый сериал — помогает выработать привычку.

