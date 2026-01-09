Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:01

Спорт стал дороже, интерес — выше: что происходит с фитнесом в Краснодарском крае

Цены на фитнес в Краснодарском крае выросли на 16 процентов — ЕМИСС

Рост цен на фитнес в Краснодарском крае в 2025 году оказался заметно выше среднероссийского и стал одним из индикаторов изменения потребительских привычек в регионе. При этом подорожание не снизило интерес жителей Кубани к занятиям спортом — напротив, посещаемость клубов продолжила расти. Об этом сообщает издание "Деловая газета. Юг" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Как изменились цены на Кубани

По подсчётам издания, в 2025 году стоимость клубной карты в фитнес-центры Краснодарского края увеличилась на 16%. В ноябре средняя цена абонемента составила 3,3 тыс. рублей в месяц, тогда как годом ранее фитнес на Кубани обходился в 2,85 тыс. рублей.

Таким образом, темпы роста в регионе оказались выше общероссийских. Для сравнения: в целом по стране средняя стоимость клубной карты в ноябре 2025 года достигла 3 тыс. рублей, прибавив 9,1% по сравнению с ноябрём 2024-го.

Ситуация в Краснодаре

Отдельно издание отмечает динамику цен в краевой столице. По данным "Деловой газеты. Юг", в январе-сентябре 2025 года средняя стоимость годовых карт в фитнес-клубы Краснодара достигла около 70 тыс. рублей. При этом сегментация рынка по уровню сервиса остаётся выраженной.

Так, абонементы в фитнес-клубы с бассейном стоили в среднем 48-50 тыс. рублей, тогда как в клубы без бассейна — около 23 тыс. рублей. Разница в цене отражает не только набор услуг, но и растущий спрос на более комфортные и многофункциональные форматы.

Посещаемость продолжает расти

Несмотря на подорожание, интерес к фитнес-услугам в регионе не ослабевает. По информации издания, посещаемость фитнес-центров в Краснодаре в 2025 году увеличилась на 5-6%. Эксперты связывают это с устойчивым трендом на здоровый образ жизни и готовностью потребителей закладывать расходы на спорт в постоянный бюджет.

Рост цен на абонементы в сочетании с увеличением посещаемости указывает на то, что фитнес постепенно переходит из категории дополнительной услуги в разряд базовых расходов для части жителей региона.

