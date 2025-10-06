Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пробежка по набережной
Пробежка по набережной
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Бег укрепляет, а не разрушает: миф, из-за которого тысячи бросают спорт

Фитнес-тренер Алексей Лебедев объяснил, почему бег не разрушает колени

Современный фитнес уже не про гонку за идеальным телом, а про умение слышать своё тело и выстраивать баланс между движением, питанием и отдыхом. С каждым годом растёт число людей, которые осознанно включают спорт в повседневность: бег, силовые тренировки, функциональные занятия, кроссфит. Вместе с этим множатся мифы и ошибки. Разбираемся, как подойти к тренировкам грамотно, не навредить себе и получить долгосрочный результат.

Почему бег не вреден, если всё делать правильно

Миф о том, что бег разрушает колени, живуч именно потому, что многие начинают заниматься без подготовки. На самом деле бег укрепляет связки, суставы и сердце, если соблюдать технику и разумную нагрузку.

"Бег может быть вреден для здоровья лишь тогда, когда нагрузка не соответствует физической подготовке занимающегося", — отметил фитнес-тренер студии "Площадка" Алексей Лебедев.

Главное правило: нагрузка должна соответствовать возможностям. Её уровень зависит от возраста, состояния мышц, веса и регулярности занятий. Когда эти факторы учтены, бег приносит пользу: повышает выносливость, улучшает обмен веществ и стабилизирует эмоциональный фон.

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите обследование. Спортивный врач поможет оценить здоровье суставов, сердца и лёгких. Это снизит риск травм и перегрузок.

  2. Подберите обувь. Беговые кроссовки должны быть мягкими, амортизирующими и плотно фиксировать стопу.

  3. Подготовьте мышцы. Перед стартом включите функциональные тренировки для кора, ягодиц и ног.

  4. Отработайте технику. С тренером вы научитесь правильной постановке стопы и осанке. Это защитит от болей и укрепит связки.

Исследования показывают, что продолжительность жизни у бегунов в среднем на три года выше, чем у тех, кто спортом не занимается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начать бегать без подготовки.
  • Последствие: перегрузка суставов и боли в коленях.
  • Альтернатива: сначала укрепите мышцы ног, делая приседания, выпады и "мостики" 2-3 раза в неделю.
  • Ошибка: бегать в обычных кроссовках.
  • Последствие: увеличение ударной нагрузки и риск травмы.
  • Альтернатива: выбирайте модели с амортизацией и поддержкой свода стопы.
  • Ошибка: игнорировать восстановление.
  • Последствие: хроническая усталость и снижение прогресса.
  • Альтернатива: соблюдайте режим сна, делайте растяжку и миофасциальный релиз после бега.

Как нарастить мышечную массу без добавок

Растить мышцы можно и без протеина или креатина — достаточно системности и питания. Всё решают три фактора: тренировки, восстановление и калорийный профицит.

  1. Разминайтесь перед каждым занятием.

  2. Работайте с собственным весом, укрепляя связки.

  3. Переходите к тренировкам с отягощением на 70-80% от максимума.

  4. Соблюдайте соотношение белков, жиров и углеводов 35: 25: 40.

  5. Давайте телу отдых минимум 48 часов между одинаковыми нагрузками.

"Активный рост мышечных волокон происходит именно во время восстановления", — пояснил Алексей Лебедев.

Такой подход формирует не только силу, но и устойчивый результат без перетренированности.

А что если… выбрать кроссфит?

Кроссфит — взрывная комбинация силы и выносливости. Он подходит тем, кто хочет разнообразия и работает на результат "в целом по телу". Но не каждому новичку он пойдёт с первых занятий.

"Кроссфит отвечает требованиям тех, кто хочет быть спортивным и сильным, не концентрируясь на отдельных мышцах", — сказал Алексей Лебедев.

Если вы никогда не занимались спортом, начните с функциональных круговых тренировок и постепенно повышайте интенсивность. Классические "железные" тренировки больше подойдут тем, кто хочет проработать форму и набрать массу.

FAQ

Как совместить похудение и набор мышц?
Это возможно при рекомпозиции тела — чередовании дней с профицитом и дефицитом калорий. В тренировочные дни организм получает больше энергии для роста мышц, а в дни отдыха — меньше калорий, чтобы сжигать жир.

Какие продукты стоит включить в рацион?
Основу должны составлять белковые источники — мясо птицы, рыба, яйца, бобовые. Дополните рацион крупами, овощами, орехами и фруктами.

Как часто тренироваться дома?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Если работа сидячая, добавляйте мини-разминки каждые два часа и короткую вечернюю тренировку из приседаний, отжиманий и планки.

Мифы и правда

  • Миф: от бега портятся суставы.

  • Правда: суставы укрепляются, если подобрать обувь и грамотно увеличивать нагрузку.

  • Миф: жир можно сжечь только на животе.

  • Правда: локального жиросжигания не существует, вес уходит равномерно.

  • Миф: без спортивного питания мышцы не растут.

  • Правда: натуральный рацион при профиците калорий обеспечивает тот же результат.

  • Миф: тренировки каждый день ускоряют прогресс.

  • Правда: без восстановления мышцы не растут, а уровень энергии падает.

3 факта о фитнесе, которые мотивируют

  1. Регулярные аэробные нагрузки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

  2. Мышечная память позволяет восстановить форму вдвое быстрее после перерыва.

  3. Всего 150 минут умеренных тренировок в неделю уже заметно повышают качество сна и концентрацию.

Как помочь телу восстановиться

Миофасциальный релиз (МФР) — простая техника с использованием роликов и мячей. Её задача — расслабить мышцы и фасции после нагрузки.

"Техники МФР чаще применяются после тренировок — они снижают вероятность травм и ускоряют регенерацию", — пояснил Алексей Лебедев.

Релиз помогает вернуть подвижность, устранить скованность и ускорить обмен веществ. Делайте его 10-15 минут после тренировки, особенно если мышцы "забиты".

Сон, работа и движение

Для тех, кто работает из дома, движение — спасение от гиподинамии. Планируйте короткие разминки, растягивайте шею и спину, выполняйте по 20-30 приседаний каждые пару часов. Поддерживайте режим сна — минимум 7 часов. Это важнее, чем любая добавка.

А что если… вы устали

Если после занятий ощущаете упадок сил, не спешите винить себя. Возможно, тело требует восстановления. Попробуйте уменьшить объём, добавить день отдыха, пересмотрите рацион и пейте больше воды. Если усталость не проходит — стоит обратиться к врачу спортивной медицины.

Когда виден откат без тренировок

Выносливость начинает снижаться уже через две недели без активности. Через месяц заметно уменьшается тонус, а тело теряет форму. Но не всё безнадёжно: мышечная память помогает вернуть результат быстрее, чем вы думаете. Иногда пауза даже полезна — организм набирает силы и выходит на новый уровень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скручивания и боковая планка с касанием стоп: 10-минутный комплекс для развития пресса сегодня в 0:50
Пресс, который работает даже во сне: секрет короткой тренировки, меняющей тело

Короткая, но интенсивная круговая тренировка поможет укрепить мышцы пресса и улучшить выносливость без оборудования и зала.

Читать полностью » Домашняя тренировка без инвентаря по методу 50 повторов ускоряет обмен веществ сегодня в 0:10
50 повторов, которые ломают лень: простая тренировка, после которой тело просыпается

Короткая, но интенсивная тренировка без оборудования поможет развить силу, улучшить выносливость и запустить жиросжигание уже через пару недель.

Читать полностью » Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке вчера в 23:27
Мышцы не считают дни: как накачаться, тренируясь всего один раз в неделю

Можно ли добиться результата, тренируясь всего один раз в неделю? Фитнес-эксперт Майло Вульф рассказал, как построить эффективную программу.

Читать полностью » Тренер Гарет Сапстед: берпи и машина Смита входят в список самых вредных упражнений вчера в 22:26
Эффектно — не значит безопасно: упражнения, от которых болит больше, чем растёт

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоцененные упражнения, которые могут быть опасны для суставов и поясницы. Какие движения лучше исключить?

Читать полностью » Эксперт: вращение обруча не сжигает жир в области живота и боков вчера в 21:16
Минус живот? Только в рекламе: почему обруч не работает так, как вы думаете

Может ли обруч убрать жир на животе? Фитнес-тренер Ольга Яблокова развеяла миф и рассказала, почему хулахуп не подходит для похудения.

Читать полностью » Тренер Екатерина Сысоева: утренняя гимнастика и свет помогают взбодриться осенью вчера в 20:27
Кофе подождёт: 5 движений, которые бодрят сильнее, чем капучино

Как быстро проснуться осенью без кофе? Врач Екатерина Сысоева рассказала о простых упражнениях, которые запускают организм и поднимают настроение.

Читать полностью » Утренняя разминка без оборудования: скрутки, дельфин и скорпион для всего тела вчера в 19:50
Ваш позвоночник задыхается от сидячей жизни: один комплекс спасает ситуацию

Набор из пяти простых движений, который за несколько минут вернёт лёгкость плечам, расслабит спину и подарит телу гибкость.

Читать полностью » За 15 минут дома: шаги в планке, приседания и подъём коленей вчера в 19:10
15 минут, которые решают день: как простая активность превращается в оружие против стресса

Утренняя тренировка на 15 минут поможет проснуться быстрее кофе и зарядит энергией на весь день, даже если времени совсем мало.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования: кошки, пьющие из фонтанчиков, реже болеют мочекаменной болезнью
Культура и шоу-бизнес
В Люксембурге открылась выставка Бахрушинского музея о Майе Плисецкой
Спорт и фитнес
Йога с кардио-элементами: программа для укрепления мышц и развития подвижности
Красота и здоровье
Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет
Садоводство
Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки
Авто и мото
Эксперт назвал самые надежные автомобили, которые можно купить за 250 тысяч рублей
Технологии
Google убрала приложение Red Dot из Google Play после скандала с ICEBlock
Еда
Салат Нежность с сыром сохраняет свежесть благодаря яблокам и сметане
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet