Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

10 спортивных вещей, без которых праздники будут потрачены зря

Лучшие аксессуары для спорта и восстановления по версии фитнес-экспертов

Праздничное время всегда связано с теплом, радостью и желанием дарить что-то особенное близким. И если фитнес и забота о здоровье занимают важное место в вашей жизни, почему бы не поделиться этим с другими — а заодно не порадовать и себя?

Фитнес-аксессуары и спортивные мелочи отлично подходят для подарков: они полезны, доступны и приносят радость в повседневные тренировки. Ниже — подборка из десяти идей, которые станут удачным сюрпризом для любого, кто любит активный образ жизни.

1. Очки Goodr

Лёгкие, стильные и удобные. Эти солнцезащитные очки не сползают и не подпрыгивают во время бега, имеют поляризованные линзы и стоят заметно дешевле большинства брендовых аналогов.

2. Утяжелители Bala Bangle

Компактные браслеты-утяжелители для рук и ног. Подходят для йоги, пилатеса, изометрических упражнений и тренировок дома. Можно выбрать вес в 0,5 или 1 кг.

3. Носки Feetures

Невероятно комфортные спортивные носки, которые не скатываются и не сползают. Подойдут как для тренировок, так и для повседневной носки.

4. Повязка на голову Lululemon

Простой аксессуар, который действительно работает. Повязка не скользит, удерживает волосы и выпускается как в нейтральных, так и в ярких расцветках.

5. Резиновые эспандеры

Набор резиновых лент разного сопротивления — универсальный инструмент для быстрой тренировки, особенно если мало времени. Подходят для любых уровней подготовки.

6. Массажный пистолет

Перкуссионный массажёр помогает прорабатывать глубокие мышцы, снимает напряжение и ускоряет восстановление. В отличие от дорогих моделей, недорогие аналоги также справляются со своей задачей, и стоят в несколько раз дешевле.

7. TRX-петли

Универсальные подвесные петли из прочного нейлона. Отличный способ прокачать мышцы кора и разнообразить домашние тренировки. Легко использовать как дома, так и на улице.

8. Роликовый массажёр Esarora Ice Roller

Небольшой массажёр с охлаждающим эффектом. Помогает при отёках, мигренях и мышечных болях. Достаточно хранить его в морозильнике — и он всегда готов к использованию.

9. Минеральная пудра с SPF Brush-on Block

Сухой солнцезащитный фильтр в формате пудры с кисточкой. Удобен для занятий спортом на свежем воздухе: легко наносится без липкости и жирного блеска.

10. Восстановительная обувь Kane Revive

Лёгкие и удобные сланцы, которые приятно надеть после интенсивной тренировки. Отлично подходят и для дома, и для быстрых дел вроде выхода за продуктами или выноса мусора.

Эти вещи объединяет одно — они делают жизнь спортсмена и любителя активного образа жизни проще и комфортнее. Такой подарок точно не останется пылиться на полке.

