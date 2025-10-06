Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение Фламинго
Упражнение Фламинго
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 22:28

Сил больше, чем в 30: как женщины 50+ укрепляют тело и здоровье тренировками

Тренер Яблокова: фитнес после 50 помогает сохранить плотность костей, гибкость и энергию

С возрастом тело меняется, но это не повод отказываться от спорта. Фитнес-тренер Ольга Яблокова в интервью "Спорт-Экспресс" рассказала, как правильно строить тренировки женщинам старше 50 лет, чтобы укрепить мышцы, поддерживать здоровье суставов и сохранять энергию.

Почему после 50 важно тренироваться

По словам эксперта, физическая активность в зрелом возрасте помогает не только оставаться в форме, но и замедляет возрастные изменения.

"Для женщин 50+ оптимальны комбинированные занятия, которые включают силовые, кардиоупражнения и растяжку. Силовые тренировки важны для сохранения мышц и плотности костей", — заявила Ольга Яблокова.

После 50 лет в организме снижается уровень эстрогенов, что может привести к уменьшению мышечной массы и снижению плотности костной ткани. Регулярные упражнения помогают предотвратить остеопороз, улучшить обмен веществ и сохранить осанку.

Комбинированные тренировки: баланс трёх направлений

Главный принцип фитнеса после 50 — комплексный подход. Яблокова советует чередовать разные типы нагрузок, чтобы тренировки были эффективными и безопасными.

Тип упражнений Цель Примеры
Силовые Поддерживают мышцы, укрепляют кости Выпады, приседания, упражнения с гантелями
Кардио Улучшают работу сердца и сосудов Быстрая ходьба, плавание, эллипсоид, велосипед
Растяжка Сохраняет гибкость и подвижность суставов Йога, пилатес, статическое растяжение

Такое сочетание помогает равномерно нагружать организм, улучшает выносливость и поддерживает координацию движений.

Как тренироваться безопасно

Тренер подчёркивает, что разминка и заминка обязательны для женщин старше 50 лет.

"Женщинам старше 50 лет обязательно нужно делать разминку и заминку после занятий", — напомнила Яблокова.

Разминка разогревает мышцы и суставы, снижая риск травм, а заминка помогает мягко восстановить дыхание и сердечный ритм.

Основные рекомендации

  1. Разминка — 7-10 минут. Лёгкая ходьба, вращения плечами, наклоны и растяжка.

  2. Интервалы отдыха — 1-2 минуты между подходами, чтобы не перегружать сердце.

  3. Вода во время тренировки. Обезвоживание повышает риск судорог и снижает эффективность.

  4. Регулярность. Оптимально заниматься 3-4 раза в неделю по 40-60 минут.

  5. Контроль дыхания. Выдох на усилии — важный принцип безопасных нагрузок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избегать силовых упражнений.

  • Последствие: потеря мышечной массы, риск остеопороза.

  • Альтернатива: лёгкие гантели или эспандер, 2-3 тренировки в неделю.

  • Ошибка: выбирать слишком интенсивное кардио.

  • Последствие: перегрузка сердца и суставов.

  • Альтернатива: умеренная активность — быстрая ходьба, плавание, скандинавская ходьба.

  • Ошибка: пренебрегать растяжкой.

  • Последствие: скованность, боли в спине и плечах.

  • Альтернатива: короткие растяжки после каждой тренировки.

Примерная программа для женщин 50+

1. Разминка: 5-7 минут (ходьба, вращения суставов, лёгкие махи руками).
2. Основная часть:

  • 10 приседаний у стены;

  • 8-10 отжиманий от скамьи или пола;

  • 12 выпадов на каждую ногу;

  • 10 подъёмов рук с гантелями;

  • 30 секунд планки.
    3. Завершение: дыхательные упражнения и растяжка ягодиц, спины и шеи.

Такой комплекс занимает около 30 минут и подходит даже новичкам.

А что если есть проблемы со здоровьем?

При хронических заболеваниях (например, гипертонии, артрите или диабете) фитнес не противопоказан, но программу лучше согласовать с врачом. В таких случаях подойдут щадящие тренировки - йога, скандинавская ходьба, водная гимнастика.

"Важно учитывать особенности организма и выбирать безопасные и эффективные упражнения", — подчеркнула Яблокова.

Плюсы и минусы тренировок после 50

Плюсы Минусы
Повышают плотность костей и тонус мышц Требуют внимания к технике
Улучшают настроение и сон Необходим более длительный отдых между подходами
Снижают риск сердечных заболеваний Возможна адаптация к нагрузке дольше, чем в молодости
Улучшают координацию и гибкость Нужно следить за уровнем давления

FAQ

Можно ли заниматься каждый день?
Нет, мышцам нужно время для восстановления. Оптимально — через день.

Какие тренировки противопоказаны?
Интенсивные кардио с прыжками и упражнения с чрезмерным весом.

Сколько воды нужно пить?
Во время тренировки — небольшими глотками каждые 10-15 минут.

Можно ли начать тренироваться с нуля после 50?
Да, но постепенно. Первые занятия лучше проводить с тренером.

Мифы и правда

Миф: силовые упражнения противопоказаны после 50.
Правда: они необходимы для сохранения мышечной массы и здоровья костей.

Миф: растяжка бесполезна в зрелом возрасте.
Правда: она улучшает кровообращение и подвижность суставов.

Миф: после 50 похудеть невозможно.
Правда: умеренные силовые нагрузки и сбалансированное питание дают отличный результат.

Исторический контекст

Современные исследования подтверждают: женщины, ведущие активный образ жизни после 50 лет, живут дольше и реже страдают хроническими заболеваниями. Например, данные Гарвардской медицинской школы показывают, что 150 минут умеренных нагрузок в неделю снижают риск сердечно-сосудистых болезней на 35%.

В 1980-е фитнес для женщин старшего возраста считался редкостью, но сегодня тренировки 50+ - одно из самых быстрорастущих направлений в фитнес-индустрии.

Три интересных факта

• Силовые тренировки ускоряют обмен веществ даже спустя 24 часа после занятия.
• Каждые 10 минут растяжки снижают уровень кортизола — гормона стресса.
• Женщины, регулярно тренирующиеся после 50, выглядят моложе на 5-7 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Men Today: трёхнедельный фитнес-план активирует все группы мышц и помогает укрепить пресс вчера в 23:27
Берпи, планка, спринты — и никаких чудо-таблеток: как убрать живот за 3 недели

Журнал Men Today предложил трёхнедельный план, который помогает избавиться от живота без диет и тренажёров. Узнайте, какие упражнения включить в свой режим.

Читать полностью » Сплит-приседания и выпады назад с гантелями развивают баланс и повышают эффективность тренировки вчера в 17:10
Одно движение, которое возвращает силу даже тем, кто сидит по 10 часов в день

Перед силовой тренировкой важно «разбудить» ягодицы и подготовить их к нагрузке. Разбираемся, какие упражнения помогут активировать мышцы и усилить эффект от занятий.

Читать полностью » Тренировка бегуна: статодинамические приседания и разножка укрепляют ноги и корпус вчера в 16:50
Самая недооценённая тренировка, которая превращает бег в удовольствие

Силовые упражнения помогают бегунам улучшить технику и снизить риск травм. Разбираемся, какие движения стоит включить в тренировки.

Читать полностью » Растяжка сгибателей бедра и раскрытие груди помогают вернуть подвижность суставов вчера в 16:10
Не отдых, а перезагрузка: комплекс, который стирает следы тяжёлых тренировок

Эта тренировка помогает восстановить тело после нагрузок и вернуть лёгкость в движениях. Разбираемся, как выполнять упражнения без инвентаря и пользы не потерять.

Читать полностью » Тренеры по функциональному тренингу: упражнения ноги вместе — ноги врозь и гоблет-приседания улучшают обмен веществ вчера в 15:50
16 минут, которые запускают обмен веществ, будто вы пробежали марафон

Короткая, но мощная программа, способная заменить полноценную тренировку в зале. Разбираемся, как четыре простых упражнения ускорят метаболизм и подтянут тело.

Читать полностью » Программа Киры Стоукс с упражнениями на планку, выпады и прыжки активирует всё тело вчера в 15:10
Мини-челлендж, который бьёт по лени сильнее кофе: попробуйте выдержать шесть минут

Звёздный тренер Кира Стоукс придумала короткий, но мощный челлендж без оборудования. Разбираемся, как за шесть минут активировать всё тело и почувствовать эффект.

Читать полностью » Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха вчера в 14:43
Арбитраж Татарстана рассмотрит иск к компании Ильи Авербуха

На компанию, принадлежащую Илье Авербуху, подан иск на 17 миллионов рублей. Что известно о конфликте со строительной фирмой, почему спор оказался в арбитражном суде и как это может повлиять на проекты продюсера.

Читать полностью » Главный тренер вчера в 13:39
Оренбург уволил Слишковича после серии поражений: команда на грани вылета из РПЛ

Футбольный клуб "Оренбург" объявил об уходе Владимира Слишковича с поста главного тренера после серии поражений. Почему команда потеряла форму и кто может возглавить её теперь.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III
Наука
Белок FTL1 связан с ухудшением памяти при старении
Авто и мото
70% водителей неправильно используют прикуриватель в автомобиле
Авто и мото
Аккумулятор неподходящей мощности может привести к поломке авто
Красота и здоровье
Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали
Наука
В Колумбии обнаружен новый вид древних морских черепах мелового периода
Еда
Нутрициолог предупредила: классический крем-суп не обеспечивает организм белками и жирами
Туризм
В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet