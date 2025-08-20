Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Почему спорт доступен не всем: неожиданный барьер на пути к здоровью

Эпидемиолог Джеффри Уитфилд заявил о неравенстве в доступе к спорту в США

Недостаток свежих овощей и фруктов — не единственная проблема, с которой сталкиваются люди в бедных районах. Там, где говорят о "пищевых пустынях", всё чаще поднимается ещё одна тема — "фитнес-пустыни". Оказывается, равный доступ к физической активности столь же важен, как и доступ к здоровому питанию. Но почему об этом говорят куда реже?

Когда спорт становится привилегией

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напоминают: регулярные тренировки помогают снизить давление, лучше спать, уменьшить тревожность и снизить риск хронических болезней. "Физическая активность — одно из самых важных, что человек может сделать для своего здоровья", — отмечает эпидемиолог Джеффри П. Уитфилд.

Но статистика тревожна: в некоторых сообществах цветных людей уровень малоподвижного образа жизни особенно высок. По данным CDC, физически не активны 32% латиноамериканцев, 30% чернокожих и 29% представителей коренных народов. Для сравнения, среди белых — 23%, среди азиатов — 20%. Главная причина, как подчёркивает Уитфилд, кроется в нехватке безопасных и удобных мест для занятий спортом.

Барьеры, о которых не принято говорить

Ситуация осложняется тем, что доступ к спорту — это не только вопрос денег и близости спортзала. Минимальные рекомендации — 150 минут умеренной активности в неделю — можно выполнить даже без фитнес-клуба, просто гуляя быстрым шагом. Но при условии, что в районе есть тротуары, пешеходные переходы и безопасные маршруты.

Исследования показывают: жители бедных районов чаще попадают под колёса автомобилей, поскольку улицы там хуже приспособлены для пешеходов. В отчётах CDC и Smart Growth America прямо говорится: бедные кварталы реже имеют тротуары и дорожную инфраструктуру для спокойного движения транспорта. В результате прогулка по соседству может быть опасной для жизни.

Кроме того, на пути к спорту стоят и другие барьеры: высокая стоимость участия в секциях, нехватка площадок, дискриминация или отсутствие комфортных условий для разных социальных групп. Женщины, религиозные меньшинства или люди, не вписывающиеся в "традиционные" стандарты фитнеса, часто чувствуют себя исключёнными.

Что могут сделать сообщества

Решения уже есть. Программы CDC, такие, как REACH, финансируют проекты по развитию пешеходных и велосипедных маршрутов, а инфраструктурный закон в США предусматривает миллиарды долларов на "полные улицы" — с велодорожками, деревьями и безопасными перекрёстками. Так, в Северной Каролине на эти средства построили новые зелёные зоны, которые связали малообеспеченные районы с деловым центром.

Организации вроде All Kids Play помогают оплачивать спортивные секции и форму для детей из малообеспеченных семей. В Чикаго, например, фонд поддерживает футбольные программы для детей-беженцев. Но эксперты подчеркивают: не только спорткоманды важны. Школы должны больше внимания уделять "свободной игре" — возможности детям самим организовывать футбол или баскетбол во дворе.

Почему это важно для всех

Физическая активность — это не роскошь, а условие выживания. По подсчётам CDC, соблюдение норм может предотвратить каждую 8-ю форму рака груди или толстой кишки, каждую 12-ю — диабета и каждую 15-ю — сердечно-сосудистых заболеваний. Но без доступной инфраструктуры эти рекомендации остаются на бумаге.

Социальные различия в здоровье — результат не только личного выбора, но и среды, в которой человек живёт. И пока в одних районах строятся парки и фитнес-центры, другие остаются без элементарных тротуаров. Вот почему разговор о "фитнес-пустынях" становится не менее важным, чем дискуссия о здоровом питании.

