Фитнес-челлендж, который выводит из строя сильнейших и поднимает слабых

Что общего между кроссфитом и вирусными челленджами TikTok? Оказывается, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Обычная разминка, знакомая каждому, кто хоть раз заходил в кроссфит-зал, неожиданно стала мировой сенсацией. Речь идёт о "Bring Sally Up" — музыкальной тренировке, под которую миллионы людей проверяют свою силу и выносливость.

Хэштег #BringSallyUp уже собрал свыше 98 миллионов просмотров на TikTok, и эта цифра продолжает расти. Но что же это за испытание и почему даже профессиональные тренеры включают его в свои занятия?

Суть челленджа

Основное условие простое: включите трек Flower Moby и двигайтесь в такт словам "bring Sally up, bring Sally down". Когда звучит "up" — выполняется подъем, "down" — опускание. Обычно это делают с отжиманиями или приседаниями, но можно использовать и другие упражнения.

Главная сложность в том, что между командами в песне есть паузы. В это время приходится держать статическую позу — например, оставаться в нижней точке отжимания или приседа. Всего три с половиной минуты, но уже к середине мышцы горят, а дыхание сбивается.

Интересный факт: изначально трек был выпущен в 2000 году, и вряд ли сам Moby мог предположить, что его песня через два десятилетия станет гимном фитнес-энтузиастов.

Чем полезен "Bring Sally Up"?

По словам главного тренера AIM Athletic Джейка Харкоффа, этот челлендж идеально работает как разминка: "Он разгоняет кровь, повышает температуру тела и подготавливает мышцы к работе".

Диетолог и силовой тренер Реда Элмарди дополняет: "С усиленным кровотоком мышцы получают больше кислорода и питательных веществ, что напрямую влияет на качество движения и выносливость".

Кроме того, в челлендже есть изометрические задержки — доказано, что они могут повышать силовые показатели. Исследование в Journal of Strength and Conditioning Research показало, что у бейсболистов и софтболистов после статических упражнений улучшалась скорость замаха. Для тяжелоатлетов это особенно актуально.

Когда "разминка" превращается в тренировку

Есть и обратная сторона: у неподготовленных спортсменов челлендж может вызвать усталость ещё до начала основной тренировки. Например, если сделать его перед жимом лёжа, грудные мышцы могут оказаться перегруженными.

Поэтому важно адаптировать упражнения под свой уровень. Новичкам подойдут упрощённые варианты: отжимания от стены или с колен, приседания без веса. А ещё можно выполнять лишь часть песни, постепенно увеличивая нагрузку.

Кстати, многие фитнес-блогеры уже используют "Bring Sally Up" как самостоятельную тренировку, а не разминку. Три минуты отжиманий или приседаний под песню — это серьёзный вызов даже для подготовленного спортсмена.

"Bring Sally Up" — пример того, как простая идея может выйти далеко за пределы зала и превратиться в глобальное фитнес-движение. Она совмещает музыку, азарт и эффективность, а ещё даёт возможность соревноваться не только с другими, но и с самим собой.

Для одних это — разминка, для других — полноценная тренировка. В любом случае, челлендж остаётся отличным способом разнообразить спорт и добавить в него немного драйва.