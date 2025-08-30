Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бутерброд с ржаным хлебом, сыром и зелёным луком
Бутерброд с ржаным хлебом, сыром и зелёным луком
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:51

Хитрый ход маркетологов: почему фитнес-хлеб может испортить вашу диету – предостережение диетолога

В чём подвох фитнес-хлеба: диетолог предупреждает о скрытой опасности для фигуры

Фитнес-хлеб давно завоевал популярность среди тех, кто следит за фигурой и старается питаться правильно. Его часто воспринимают как лёгкую и полезную альтернативу обычному хлебу, но это не всегда соответствует реальности. Врач-диетолог Юлия Чехонина предупреждает: такой продукт может оказаться ещё более калорийным, чем традиционный.

Почему фитнес-хлеб не всегда полезнее

Название "фитнес" создаёт ощущение, что хлеб способствует похудению, однако в составе нередко скрывается настоящая калорийная смесь. Семена, орехи и сухофрукты действительно обогащают продукт питательными веществами, но вместе с тем значительно увеличивают его энергетическую ценность.

"С точки зрения меньшего употребления углеводов, мы тоже не выигрываем. Обычно в хлеб не добавляют сахар, а общее количество углеводов в нём около 50 г на 100 г продукта, что не так уж много", — рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина.

Калорийность и углеводы

По словам специалиста, даже без сахара хлеб остаётся источником большого количества углеводов. И если съедать его в больших количествах, можно получить лишние калории, что для тех, кто находится на диете, вряд ли будет полезно.

Когда фитнес-хлеб оправдан

Есть и положительная сторона: производители иногда добавляют в такой хлеб дополнительную клетчатку. Это улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. В этом случае фитнес-хлеб может стать хорошим выбором, особенно для людей без заболеваний ЖКТ.

Если нет противопоказаний, диетологи советуют отдавать предпочтение не только фитнес-хлебу, но и обычному хлебу с отрубями. Такой вариант будет менее калорийным, но при этом полезным для кишечника.

