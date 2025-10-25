Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Тело сбрасывает скорость — вы тоже? 5 тренировок, которые тормозят старение

Эксперт: силовые тренировки после 40 могут стать источником молодости

После 40 лет тело начинает меняться: замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса и эластичность суставов. Однако спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд уверен — при грамотном подходе к тренировкам можно не только сохранить форму, но и сделать фигуру подтянутой и сильной. Главное — пересмотреть привычный режим и научиться работать с телом стратегически.

"Силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически", — отметил спортивный физиолог Кейт Бэрд.

Почему после 40 тренировки требуют особого подхода

С возрастом мышцы естественным образом теряют плотность, а суставы становятся менее подвижными. При этом многие продолжают тренироваться по старым схемам, что приводит либо к перетренированности, либо к отсутствию прогресса. Бэрд подчеркивает: всё решает системность и разнообразие.

Организм после 40 нуждается в регулярной, но сбалансированной нагрузке. Это значит, что интенсивность и тип упражнений должны чередоваться, чтобы не перегружать одни и те же группы мышц.

Сравнение типов тренировок

Тип тренировки Основное действие Польза после 40 лет
Аэробные (ходьба, плавание, бег) Повышают выносливость Улучшают работу сердца и лёгких
Силовые (приседания, тяга, гантели) Строят мышечную массу Поддерживают метаболизм и кости
HIIT (интервальные) Быстрые короткие нагрузки Активно сжигают жир и повышают тонус
Функциональные Работа с весом тела Улучшают координацию и подвижность суставов

По словам эксперта, идеальный вариант — сочетать все типы активности в течение недели, чтобы задействовать всё тело и не давать мышцам привыкнуть к однообразию.

Как перестроить тренировки шаг за шагом

  1. Планируйте минимум 150 минут умеренной активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание или велотренировка.

  2. Добавьте 2-3 силовых занятия. Используйте свободные веса, резинки или собственный вес тела.

  3. Разнообразьте программу. Меняйте тип нагрузок изо дня в день — например, чередуйте кардио и силовые тренировки.

  4. Включайте упражнения с комплексной нагрузкой. Становая тяга, приседания, планка — все они задействуют несколько суставов и мышечных групп.

  5. Не забывайте про восстановление. После 40 лет телу нужно больше времени для отдыха, чтобы избежать воспалений и усталости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Однообразные тренировки → застой и снижение мотивации → комбинируйте разные виды нагрузок.

  • Слишком высокая интенсивность → травмы суставов → следите за техникой и постепенно увеличивайте вес.

  • Пропуск силовых упражнений → потеря мышц и метаболизма → включите базовые упражнения хотя бы дважды в неделю.

  • Отсутствие отдыха → хроническая усталость → оставляйте 1-2 дня для восстановления.

А что если не хватает времени?

Бэрд предлагает использовать формат HIIT-тренировок (высокоинтенсивные интервальные тренировки), которые занимают всего 20-25 минут, но дают сильный эффект. Например, сочетайте короткие спринты, отжимания, приседания и планку. Эти занятия можно проводить даже дома, без оборудования.

При этом важно не забывать о кардионагрузке. Прогулка быстрым шагом или подъем по лестнице в течение 30 минут в день уже считается полноценной физической активностью.

Плюсы и минусы тренировок после 40

Плюсы Минусы
Замедляют старение мышц и костей Требуют контроля за техникой
Улучшают обмен веществ и выносливость Нужен более длительный отдых
Повышают настроение и энергию Риск травм при неправильной нагрузке
Поддерживают вес и гибкость Необходима регулярность

Часто задаваемые вопросы

Можно ли начать тренироваться после 40 лет с нуля?
Да. Начните с лёгких аэробных нагрузок и постепенно добавляйте силовые упражнения. Главное — соблюдать умеренность.

Как быстро появятся результаты?
Первые изменения в тонусе и самочувствии заметны уже через 3-4 недели регулярных занятий.

Нужен ли тренер?
На первых порах — желательно. Он поможет подобрать безопасную технику и оптимальную интенсивность.

Мифы и правда

Миф: после 40 силовые тренировки бесполезны.
Правда: они необходимы для поддержания гормонального фона и плотности костей.

Миф: лучше заниматься только кардио.
Правда: без силовых упражнений мышцы будут теряться, а метаболизм — замедляться.

Миф: интенсивные тренировки опасны для сердца.
Правда: при умеренном темпе и под контролем врача они, наоборот, укрепляют сердечно-сосудистую систему.

3 интересных факта

• Всего 150 минут умеренных тренировок в неделю снижают риск преждевременной смерти на 30 %.
• Силовые упражнения стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, поддерживая молодость тела.
• Разнообразные тренировки ускоряют обмен веществ даже в состоянии покоя.

Исторический контекст

В 1990-х годах врачи начали активно использовать термин "функциональный фитнес" — систему тренировок, направленных не на внешний результат, а на сохранение силы и подвижности с возрастом. Метод Бэрда продолжает эту философию: тренировки должны не изнурять, а продлевать активность, укрепляя тело и ум.

