Тело сбрасывает скорость — вы тоже? 5 тренировок, которые тормозят старение
После 40 лет тело начинает меняться: замедляется обмен веществ, снижается мышечная масса и эластичность суставов. Однако спортивный физиолог из Больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Кейт Бэрд уверен — при грамотном подходе к тренировкам можно не только сохранить форму, но и сделать фигуру подтянутой и сильной. Главное — пересмотреть привычный режим и научиться работать с телом стратегически.
"Силовые тренировки могут стать источником молодости, если подойти к ним стратегически", — отметил спортивный физиолог Кейт Бэрд.
Почему после 40 тренировки требуют особого подхода
С возрастом мышцы естественным образом теряют плотность, а суставы становятся менее подвижными. При этом многие продолжают тренироваться по старым схемам, что приводит либо к перетренированности, либо к отсутствию прогресса. Бэрд подчеркивает: всё решает системность и разнообразие.
Организм после 40 нуждается в регулярной, но сбалансированной нагрузке. Это значит, что интенсивность и тип упражнений должны чередоваться, чтобы не перегружать одни и те же группы мышц.
Сравнение типов тренировок
|Тип тренировки
|Основное действие
|Польза после 40 лет
|Аэробные (ходьба, плавание, бег)
|Повышают выносливость
|Улучшают работу сердца и лёгких
|Силовые (приседания, тяга, гантели)
|Строят мышечную массу
|Поддерживают метаболизм и кости
|HIIT (интервальные)
|Быстрые короткие нагрузки
|Активно сжигают жир и повышают тонус
|Функциональные
|Работа с весом тела
|Улучшают координацию и подвижность суставов
По словам эксперта, идеальный вариант — сочетать все типы активности в течение недели, чтобы задействовать всё тело и не давать мышцам привыкнуть к однообразию.
Как перестроить тренировки шаг за шагом
-
Планируйте минимум 150 минут умеренной активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание или велотренировка.
-
Добавьте 2-3 силовых занятия. Используйте свободные веса, резинки или собственный вес тела.
-
Разнообразьте программу. Меняйте тип нагрузок изо дня в день — например, чередуйте кардио и силовые тренировки.
-
Включайте упражнения с комплексной нагрузкой. Становая тяга, приседания, планка — все они задействуют несколько суставов и мышечных групп.
-
Не забывайте про восстановление. После 40 лет телу нужно больше времени для отдыха, чтобы избежать воспалений и усталости.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Однообразные тренировки → застой и снижение мотивации → комбинируйте разные виды нагрузок.
-
Слишком высокая интенсивность → травмы суставов → следите за техникой и постепенно увеличивайте вес.
-
Пропуск силовых упражнений → потеря мышц и метаболизма → включите базовые упражнения хотя бы дважды в неделю.
-
Отсутствие отдыха → хроническая усталость → оставляйте 1-2 дня для восстановления.
А что если не хватает времени?
Бэрд предлагает использовать формат HIIT-тренировок (высокоинтенсивные интервальные тренировки), которые занимают всего 20-25 минут, но дают сильный эффект. Например, сочетайте короткие спринты, отжимания, приседания и планку. Эти занятия можно проводить даже дома, без оборудования.
При этом важно не забывать о кардионагрузке. Прогулка быстрым шагом или подъем по лестнице в течение 30 минут в день уже считается полноценной физической активностью.
Плюсы и минусы тренировок после 40
|Плюсы
|Минусы
|Замедляют старение мышц и костей
|Требуют контроля за техникой
|Улучшают обмен веществ и выносливость
|Нужен более длительный отдых
|Повышают настроение и энергию
|Риск травм при неправильной нагрузке
|Поддерживают вес и гибкость
|Необходима регулярность
Часто задаваемые вопросы
Можно ли начать тренироваться после 40 лет с нуля?
Да. Начните с лёгких аэробных нагрузок и постепенно добавляйте силовые упражнения. Главное — соблюдать умеренность.
Как быстро появятся результаты?
Первые изменения в тонусе и самочувствии заметны уже через 3-4 недели регулярных занятий.
Нужен ли тренер?
На первых порах — желательно. Он поможет подобрать безопасную технику и оптимальную интенсивность.
Мифы и правда
Миф: после 40 силовые тренировки бесполезны.
Правда: они необходимы для поддержания гормонального фона и плотности костей.
Миф: лучше заниматься только кардио.
Правда: без силовых упражнений мышцы будут теряться, а метаболизм — замедляться.
Миф: интенсивные тренировки опасны для сердца.
Правда: при умеренном темпе и под контролем врача они, наоборот, укрепляют сердечно-сосудистую систему.
3 интересных факта
• Всего 150 минут умеренных тренировок в неделю снижают риск преждевременной смерти на 30 %.
• Силовые упражнения стимулируют выработку тестостерона и гормона роста, поддерживая молодость тела.
• Разнообразные тренировки ускоряют обмен веществ даже в состоянии покоя.
Исторический контекст
В 1990-х годах врачи начали активно использовать термин "функциональный фитнес" — систему тренировок, направленных не на внешний результат, а на сохранение силы и подвижности с возрастом. Метод Бэрда продолжает эту философию: тренировки должны не изнурять, а продлевать активность, укрепляя тело и ум.
