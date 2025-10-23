Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортсмен убирает телефон перед тренировкой
Спортсмен убирает телефон перед тренировкой
Олег Белов Опубликована вчера в 23:27

Тестостерон, мышцы и энергия: как мужчины после 40 возвращают форму без зала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, что мужчинам после 40 лет особенно важны силовые тренировки

Мужчины старше сорока часто замечают, что привычные нагрузки уже не дают прежнего результата: мышцы становятся менее рельефными, обмен веществ замедляется, а восстановление после тренировок требует больше времени. Однако, как утверждает фитнес-эксперт Ирина Ротач, именно после 40 лет силовые тренировки становятся особенно важны — они помогают сохранить здоровье, энергию и подтянутое тело.

"Важнейшим фактором в тренировках для мужчин после 40 лет является приоритет силовых тренировок", — подчеркнула фитнес-эксперт Ирина Ротач.

Почему силовые тренировки важны после 40

С возрастом уровень тестостерона постепенно снижается, а вместе с ним — плотность костей и объём мышечной массы. Это не только влияет на внешний вид, но и повышает риск травм, замедляет метаболизм и ухудшает координацию движений.

Регулярные силовые упражнения помогают сохранить подвижность суставов, нормализовать гормональный фон и поддерживать обмен веществ. Кроме того, мышцы выступают естественным "щитком" для позвоночника и суставов, снижая риск хронических болей.

Сравнение типов тренировок для мужчин 40+

Тип тренировок Цель Преимущества Особенности
Силовые (с весом тела или гантелями) Рост мышц, укрепление костей Повышают метаболизм и силу Выполнять 3-4 раза в неделю
Кардио (бег, велосипед, ходьба) Сердечно-сосудистое здоровье Улучшают выносливость Лучше чередовать с силовыми
Функциональные (планка, выпады, баланс) Подвижность и координация Укрепляют мышцы кора Подходят для домашних занятий
Интервальные (HIIT) Сжигание жира, ускорение обмена Повышают уровень энергии Требуют осторожности при проблемах с сердцем

Упражнения от Ирины Ротач для подтянутого тела

Эксперт рекомендует сочетать силовые, функциональные и координационные упражнения, чтобы задействовать все группы мышц и поддерживать выносливость.

  1. Шаги в полуприседе. Укрепляют ягодицы, квадрицепсы и мышцы кора.

  2. Планка. Работает с мышцами спины, пресса и плеч, улучшает осанку.

  3. Приседания. Базовое упражнение для ног и ягодиц, стимулирует выработку тестостерона.

  4. Выпады. Развивают равновесие и укрепляют суставы ног.

  5. Отжимания. Формируют грудные мышцы, руки и плечи.

  6. "Мёртвый жук". Отлично тренирует мышцы кора и поясницы.

  7. Бег на месте с касанием разноимённых рук и коленей. Повышает частоту сердечных сокращений и улучшает координацию.

  8. Подъём с пола с упором на кулаки. Развивает силу рук и стабилизирующие мышцы.

  9. Обратные отжимания. Работают на трицепсы и мышцы спины.

Ротач советует выполнять упражнения по кругу: 40 секунд активной работы и 20 секунд отдыха. Повторять комплекс 3-4 раза, уделяя каждой тренировке не менее 30 минут.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Тренировки без разминки → травмы суставов → добавьте 5-7 минут суставной гимнастики перед каждым занятием.

  • Частые интенсивные сессии → переутомление → делайте силовые через день, чередуя с лёгким кардио.

  • Игнорирование питания → потеря мышечной массы → обеспечьте достаточное количество белка и жидкости.

  • Неправильная техника → боли в спине → контролируйте осанку и амплитуду движений.

А что если нет времени на зал?

Все упражнения из комплекса можно выполнять дома, используя только вес собственного тела. Для дополнительной нагрузки подойдут гантели, рюкзак с книгами или эспандер. Главное — не количество оборудования, а системность. Даже короткие 20-минутные тренировки ежедневно помогут поддерживать форму и энергию.

Если работа сидячая, полезно каждые два часа вставать, выполнять несколько приседаний или планку. Это улучшает кровообращение и снижает нагрузку на позвоночник.

Плюсы и минусы тренировок после 40 лет

Плюсы Минусы
Укрепляют мышцы и суставы Требуют больше времени на восстановление
Повышают уровень тестостерона Нельзя пренебрегать техникой
Улучшают обмен веществ и выносливость Возможны ограничения при травмах
Снижают стресс и укрепляют иммунитет Результат приходит постепенно

Часто задаваемые вопросы

Сколько раз в неделю нужно тренироваться мужчине после 40?
Оптимально 3-4 раза, чередуя силовые и кардио-тренировки.

Можно ли заниматься только дома?
Да. При правильной программе домашние тренировки дают тот же эффект, если соблюдать технику и регулярность.

Как быстро появятся результаты?
Первые улучшения видны уже через 3-4 недели — осанка становится лучше, мышцы плотнее, появляется энергия.

Мифы и правда

Миф: после 40 силовые тренировки вредны для суставов.
Правда: при правильной технике они наоборот укрепляют суставы и связки.

Миф: для поддержания формы достаточно ходьбы.
Правда: кардио полезно, но без силовых упражнений мышцы теряют тонус.

Миф: если нет боли после тренировки, значит, она бесполезна.
Правда: боль не показатель эффективности. Главное — стабильность и контроль нагрузки.

3 интересных факта

• После 40 лет силовые тренировки повышают уровень тестостерона в среднем на 15 %.
• Всего 20 минут упражнений в день уменьшают риск сердечно-сосудистых болезней почти на треть.
• Планка укрепляет более 30 мышц одновременно, включая глубокие стабилизаторы спины.

Исторический контекст

Первые программы силовой подготовки для зрелых мужчин появились в 1970-х годах. Их разработали специалисты из США, когда заметили, что регулярные умеренные нагрузки помогают спортсменам сохранять форму после окончания профессиональной карьеры. Сегодня этот подход лёг в основу принципов well-aging - тренировки ради долголетия и активной жизни.

