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Растяжка на рабочем месте
Растяжка на рабочем месте
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:34

Шея затекает, поясница ноет: эти упражнения помогают телу пережить рабочий день

Короткие физические разминки в течение рабочего дня позволяют эффективно бороться с последствиями гиподинамии и поддерживать мышцы в тонусе, пояснил основатель фитнес-студии Fitlit, фитнес-тренер Сергей Литовченко. Специалист поделился практическими рекомендациями по внедрению активности в график офисных сотрудников и фрилансеров в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что длительное пребывание в неподвижном состоянии негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате. В частности, при сидячем образе жизни первыми теряют тонус ягодичные мышцы. Это запускает деструктивную цепочку: таз лишается стабильности, что ведет к перегрузке поясницы и проблемам с коленными суставами.

По словам тренера, работа в дистанционном формате часто провоцирует людей на создание излишне расслабленных условий, например, использование специальных подушек для работы полулежа, однако это не заменяет необходимость движения. Эксперт подчеркнул, что физическая нагрузка должна быть умеренной и регулярной. Врачи подтверждают, что даже пятиминутное движение каждый час способно значительно улучшить концентрацию внимания.

Для поддержания здоровья спины и улучшения кровотока тренер рекомендует делать перерывы каждые 3-4 часа. Простая ходьба по комнате, сопровождаемая перекрестными подъемами коленей с касанием ладонями, помогает "разбудить" организм. Также эффективны классические приседания, которые благотворно влияют на кровообращение в области малого таза. Стоит отметить, что современная гимнастика для офиса позволяет нейтрализовать негативное влияние девятичасового рабочего дня всего за десять минут.

Особое внимание тренер уделил проблеме зажимов в области шеи и плеч. Чтобы снять напряжение с трапециевидных мышц, он советует выполнять подъемы плеч с небольшим отягощением — гантелями или бутылками с водой, а также вращения согнутыми руками.

При постоянной работе с клавиатурой часто возникает дискомфорт в кистях. Профессиональная растяжка рук помогает избежать профессиональных заболеваний, а Литовченко предложил простой метод: растирание граненого карандаша между ладонями для стимуляции кровотока.

"Берем карандаш, зажимаем между ладошек и делаем такие движения, как будто растираем его. Это будет хорошо разгонять кровь и улучшать кровообращение именно в ладошках. Плюс еще дали на пальцы сопротивление, чтобы немножко растянуть связочки в ладошках", — рассказал фитнес-тренер.

Если возможности встать с рабочего места нет, можно выполнять упражнения сидя: поочередно сжимать ягодицы, имитировать нажатие на педали стопами или совершать вращения носками. Для мгновенного повышения бодрости эксперт посоветовал массаж мочек ушей, который стимулирует кровоснабжение мозга.

Специалисты подчеркивают, что такие микронагрузки в долгосрочной перспективе могут быть сопоставимы с эффектом от полноценных тренировок. При этом важно помнить, что слабые ягодичные мышцы являются основной причиной болей в пояснице у офисных сотрудников.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Илья Мельников

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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