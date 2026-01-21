Уборка снега обгоняет спортзал: неожиданный эффект работы с лопатой

Уборка снега действительно дает нагрузку, сопоставимую с фитнес-тренировкой, так как задействует крупные группы мышц и включает кардионагрузку, заявил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. Сколько калорий можно потратить при уборке снег, он пояснил NewsInfo.

Литовченко пояснил, что уборка снега может служить дополнительной физической активностью, но не является полноценной заменой системным тренировкам.

"Уборка снега это физическая активность, в которой задействуются достаточно крупные мышцы, мышцы спины, ягодиц, ног, рук. Плюс кардионагрузка. И при чистке снега идет колоссальное сжигание калорий", — отметил тренер.

Он подчеркнул, что важно подходить к процессу аккуратно, особенно людям без опыта регулярных занятий спортом. Специалист рекомендовал не перегружать себя, выбирать удобную лопату и работать в спокойном темпе, делая паузы для отдыха.