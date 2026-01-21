Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уборка снега с машины
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:50

Уборка снега обгоняет спортзал: неожиданный эффект работы с лопатой

Уборка снега действительно дает нагрузку, сопоставимую с фитнес-тренировкой, так как задействует крупные группы мышц и включает кардионагрузку, заявил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. Сколько калорий можно потратить при уборке снег, он пояснил NewsInfo.

Литовченко пояснил, что уборка снега может служить дополнительной физической активностью, но не является полноценной заменой системным тренировкам.

"Уборка снега это физическая активность, в которой задействуются достаточно крупные мышцы, мышцы спины, ягодиц, ног, рук. Плюс кардионагрузка. И при чистке снега идет колоссальное сжигание калорий", — отметил тренер.

Он подчеркнул, что важно подходить к процессу аккуратно, особенно людям без опыта регулярных занятий спортом. Специалист рекомендовал не перегружать себя, выбирать удобную лопату и работать в спокойном темпе, делая паузы для отдыха.

"Стараться не надрываться. Если человек никогда ничем не занимался, выбирать не широкую лопату, чтобы на ней было много снега, чтобы человек потом надорвался. Нужно сделать потихонечку, не спеша. Сильно много снега не берем. Поднимаем так, чтобы было комфортно", — объяснил эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

