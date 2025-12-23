Быстрое кардио: в каком случае короткие интенсивные тренировки дают результат

Короткие интенсивные тренировки не имеют универсального преимущества и подходят не всем, рассказал эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьев. Он пояснил NewsInfo, в каких случаях формат занятий по несколько минут может быть оправдан.

Выбор продолжительности и формата тренировок напрямую зависит от задач человека, подчеркнул эксперт. Короткие интенсивные занятия, в свою очередь, подходят тем, кто не ставит перед собой конкретных целей и хочет лишь поддерживать форму или развивать общую выносливость.

"Если человеку нужно немножко свою форму поддерживать, нет конкретной цели, задачи, тогда такие тренировки могут подходить вполне. Если мы берем похудение, жиросжигание, то более полноценная тренировка будет более энергозатратной в любом случае, чем тренировка по пятнадцать минут", — отметил эксперт.

Он добавил, что короткие интенсивные тренировки часто используют в функциональном подходе, где важны мышечная и общая выносливость.