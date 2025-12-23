Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает боковую планку
Девушка делает боковую планку
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:57

Быстрое кардио: в каком случае короткие интенсивные тренировки дают результат

Короткие тренировки подходят не всем — фитнес-эксперт Воробьев

Короткие интенсивные тренировки не имеют универсального преимущества и подходят не всем, рассказал эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьев. Он пояснил NewsInfo, в каких случаях формат занятий по несколько минут может быть оправдан.

Выбор продолжительности и формата тренировок напрямую зависит от задач человека, подчеркнул эксперт. Короткие интенсивные занятия, в свою очередь, подходят тем, кто не ставит перед собой конкретных целей и хочет лишь поддерживать форму или развивать общую выносливость.

"Если человеку нужно немножко свою форму поддерживать, нет конкретной цели, задачи, тогда такие тренировки могут подходить вполне. Если мы берем похудение, жиросжигание, то более полноценная тренировка будет более энергозатратной в любом случае, чем тренировка по пятнадцать минут", — отметил эксперт.

Он добавил, что короткие интенсивные тренировки часто используют в функциональном подходе, где важны мышечная и общая выносливость.

"Если человек не знает, что он хочет, не знает, как построить свой тренировочный процесс, он приходит к тренеру, говорит конкретно свою цель, тренер может подобрать комплекс упражнений, выстроить тренировочный процесс", — подсказал фитнес-тренер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Рябова заявила, что прививку от гриппа можно сделать и сейчас – ТАСС сегодня в 4:03
Грипп уже здесь, но еще не поздно: как прививка от гриппа поможет избежать серьёзных последствий

Прививка от гриппа не потеряла актуальности, несмотря на начало сезона. Узнайте, когда стоит сделать прививку и какие дополнительные меры защиты помогут избежать болезни.

Читать полностью » Горячая вода при умывании разрушает защитный барьер кожи — косметологи сегодня в 0:21
Раньше делала это каждое утро — теперь понимаю, почему кожа стала суше

Правильное утреннее умывание напрямую влияет на состояние кожи и скорость её возрастных изменений. Простые корректировки привычного ритуала помогают сохранить гладкость, упругость и здоровый цвет лица без сложных процедур.

Читать полностью » Серебряный френч заменил белый кончик в новогоднем маникюре — Bovari вчера в 23:04
Запись в салон не нужна: этот маникюр выглядит празднично и делается дома

Декоративный секрет к Новому году: как сделать серебристый френч своими руками и почему он стал главным трендом сезона. Праздничный вид гарантирован!

Читать полностью » Жёсткие диеты перед праздниками создают нагрузку на организм — врач Беляева вчера в 20:18
Резко худеют — резко расплачиваются: чем опасна подготовка к праздникам через ограничения

Детоксы и строгие диеты перед Новым годом могут навредить. Врач объяснила, как подготовиться к праздникам без риска для здоровья.

Читать полностью » Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина вчера в 20:05
Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь

Новогодние обещания часто оборачиваются разочарованием. Психолог объяснила, как превратить желания в реальные шаги и избежать чувства вины.

Читать полностью » Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог вчера в 19:58
Пломба дороже золота: цифра в чеке, к которой пациенты в 2026 году окажутся не готовы

Прогнозы о резком росте цен на стоматологию напугали пациентов, но эксперты сомневаются в сценарии скачка. Рынок может отреагировать иначе.

Читать полностью » Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge вчера в 19:54
Ночной гормон включил скрытую защиту мозга: эффект проявляется, когда память уже под угрозой

Учёные выяснили, что метаболит гормона сна мелатонина может усиливать память и поддерживать работу мозга, включая возрастные изменения когнитивных функций.

Читать полностью » Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог вчера в 17:36
Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Зима не обязательно должна быть временем упадка и ожидания. Психолог объясняет, как изменить отношение к холодному сезону и сохранить эмоциональный баланс.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Зимние прогулки в Крыму укрепляют иммунитет и снижают стресс — врач Карпенко
Общество
Эколог Фролов связал риск клещей на ёлке с южными регионами — Фролов эколог
Общество
Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему
ЮФО
Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов
Авто и мото
Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Россия
Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet