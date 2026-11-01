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Силовая тренировка
Силовая тренировка
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:38

Неожиданный фитнес-эксперимент с одной гантелью: перераспределение нагрузки шокировало мышцы

Сэм Хопс, фитнес-редактор и тренер третьего уровня, поделилась программой, которую она составила для подруги, просившей тренировку на всё тело с использованием всего одной гантели. Занятие рассчитано на 15 минут и может выполняться как в тренажёрном зале, так и дома, если под рукой есть регулировочные гантели. Хотя программа универсальна по оборудованию, Хопс подчёркивает, что она создавалась с учётом конкретных возможностей человека: при появлении боли или недомогания тренировку следует немедленно прекратить.

Движения и техника

Основой комплекта являются три упражнения, затрагивающие переднюю и заднюю поверхность тела с элементами мощности. Первое — "Devil press". Исходное положение: гантель в руках, ноги на ширине плеч. Спортсмен опускает руки на пол перед ногами, отпрыгивает назад, выполняет отжимание, подтягивает ноги к рукам, а затем, наклонившись вперёд в тазобедренных суставах, заводит вес между ног и выбивает его вверх, одновременно разгибая таз и выводя руки над головой. Движение возвращается в исходное положение для повторения.

Второе упражнение — односторонняя становая тяга с выведением (single-arm clean). Гантель находится между ног, хват прямой. Наклон вперёд выполняется с выпрямленной спиной и напряжённым кором. Вес поднимается вверх, словно застёгивается молния на кармане, staying as close to the body as possible. Гантель останавливается в упоре на предплечье, локоть поднят. В обратном движении один конец гантели возвращается на пол.

Третье — чередующиеся подтягивания (alternating row). Корпус наклонён вперёд, спина прямая, грудь почти параллельна полу. Гантель тянется к бёдрам, оставаясь близко к корпусу. В верхней точке делается пауза с акцентом на сжатие лопаток и мышц спины, после чего вес медленно опускается. Хопс отмечает, что начинать каждое повторение из положения на полу повышает сложность.

Структура нагрузки

Протокол построения интенсивности линейный. Сначала выполняется два повторения каждого упражнения подряд (по одному с каждой стороны на первом круге), затем следует короткий отдых. На каждом последующем круге количество повторений увеличивается на два (по одному на каждую сторону). Общий таймер установлен на 15 минут, цель — выполнить максимум повторений за отведённое время.

Хопс рекомендует использовать гантели среднего или лёгкого веса, так как интенсивность растёт быстро. Ключевым фактором остаётся фиксация кора и приоритет правильной формы над количеством повторений. Тренер предпочитает работу с одной гантелью, что позволяет сбалансированно нагрузить обе стороны тела, поскольку общая сила ограничена слабейшей стороной.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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