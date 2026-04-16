Прогресс в фитнесе выдает не вес: вот на что нужно смотреть в первую очередь

Прогресс в фитнесе точнее показывают объемы, сила и выносливость, чем цифры на весах, пояснил фитнес-тренер, основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. О том, как увидеть результативность занятий занятий, он рассказал в беседе с NewsInfo.

Литовченко отметил, что ориентироваться только на вес не всегда правильно: масса тела может не меняться или даже немного увеличиваться.

"Много кто приходит похудеть, но на весах вес не меняется, может даже чуть подрасти, но уходят хорошо объемы, качество тела меняется. Берем сантиметровую ленту, раз в две-четыре недели замеряем талию, это самое узкое место на животе. Также бедра, грудь, бицепс", — пояснил Литовченко.

Он добавил, что полезно смотреть и на бытовые признаки прогресса: как сидит одежда, насколько свободнее стали джинсы или футболка, а также сравнивать фотографии, сделанные до начала тренировок и спустя несколько недель. Кроме того, тренер советует следить за ростом рабочих весов в упражнениях, поскольку это показывает развитие мышц.

"Раньше застегивали на три-четыре пуговицы, хоп, начали смещаться, объемы уходят. Футболка была в обтяжку, стала более свободной. Это первые показатели. Сделать фотографию до и после. Если все делается правильно, изменили питание, тренировочную программу, стали больше двигаться, уже через две-три недели увидите, как тело меняется. Фотография будет мотивировать", — говорит эксперт.

Специалист также призвал обращать внимание на выносливость, уровень энергии, качество сна и скорость восстановления после нагрузок. По его словам, если человеку стало легче подниматься по лестнице, носить сумки, дольше тренироваться и быстрее возвращаться к занятиям, это тоже говорит об эффективности тренировок.