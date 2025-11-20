Фишинговая ловушка в стиле официальных писем: как хабаровчане отдают свои аккаунты, сами того не зная

Незаметные на первый взгляд сбои на портале "Госуслуги" оборачиваются для хабаровчан серьезными последствиями: от утраты доступа к аккаунтам до мошеннических кредитов, оформленных без ведома владельцев. Об этом рассказала DVHAB, приводя истории жителей, столкнувшихся с наиболее уязвимыми сторонами цифровой системы.

Рост инцидентов и уязвимости сервиса

Жители Хабаровска всё чаще сталкиваются с тем, что привычные госуслуги превращаются в источник риска. Одни отмечают медленную работу поддержки, другие — слабую защиту данных, особенно в части электронной подписи. Именно она позволяет совершать финансовые операции, что делает ее ключевой целью злоумышленников. И когда пользователи сталкиваются с подменой подписи или несанкционированными действиями, ответственность за восстановление контроля ложится полностью на них.

В одном из случаев хабаровчанка обнаружила подмену электронной подписи, лишь пытаясь записаться к врачу. Вместе с чужой подписью выяснилось и другое: на её имя оформлен кредит, о котором она не знала. Пользовательница обратилась в службу поддержки портала, однако вынуждена была ожидать ответа слишком долго. Пока механизм проверки буксовал, финансовые обязательства уже начали формировать угрозу ее личному бюджету.

Фишинговые атаки и потеря доступа

Другая жительница столкнулась с более изощренной схемой. Ей пришло письмо, визуально полностью повторяющее официальные уведомления платформы, с ссылкой на копию сайта. Попав на поддельную страницу, она передала мошенникам данные для входа и мгновенно лишилась доступа к реальному аккаунту. Восстановление учетной записи оказалось возможным только при обращении в МФЦ, что потребовало времени и подтверждения личности.

Подобные атаки становятся возможными из-за доверия пользователей к знакомым интерфейсам. Фишинговые письма имитируют стиль официальных уведомлений, а сайт-двойник — весь графический и текстовый контент, создавая иллюзию подлинности. В таких условиях мошенники получают прямой доступ к инструментам, открывающим путь к оформлению кредитов и переводу средств.

Юридические шаги после мошенничества

Адвокат Алексей Слепцов поясняет, что при обнаружении кредита, о котором человек узнаёт лишь после действий судебных приставов, первым шагом становится установление суда, вынесшего решение о взыскании. Только после этого можно подать апелляционную жалобу с ходатайством о восстановлении срока, если он был пропущен. Для доказательства мошенничества требуется собрать документы, включающие справку от оператора связи о том, что телефонный номер, фигурирующий в кредитной заявке, заемщику не принадлежал.

Специалист добавляет, что необходимо запросить у банка сведения о реквизитах карты, куда были перечислены средства. Эти данные помогают установить путь движения денег и подтвердить отсутствие причастности клиента. Если же судебный процесс ещё не начался, возможно самостоятельно инициировать иск о недействительности кредитного договора. Юрист подчеркивает, что правовые механизмы позволяют защищать граждан в подобных ситуациях, и ключевым становится последовательное сбор доказательств.