Рыбные места закрываются на замок: весенние ограничения ставят под запрет лов в водоемах Ростовской области

В Ростовской области с 15 марта 2026 года вступают в силу сезонные ограничения на добычу определенных видов рыбы, направленные на сохранение популяции в период нереста. Согласно официальной памятке Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, под полный временный запрет попадают судак, тарань и плотва. Ограничительные меры будут действовать до 30 апреля включительно и охватят ключевые водные артерии региона, включая бассейн Дона и акваторию Азовского моря. Контролирующие органы напоминают о недопустимости использования браконьерских снастей в этот период.

Видовой состав и сроки действия ограничений

Весенний период традиционно считается критическим для экосистемы южных водоемов, так как именно в это время большинство ценных пород рыб уходит на нерест. В 2026 году рыбоохранные ведомства сосредоточили внимание на защите судака, плотвы и тарани, чей вылов будет полностью прекращен на полтора месяца. Биологические циклы этих видов требуют тишины и отсутствия антропогенного воздействия для успешного воспроизводства биоресурсов.

Запрет вступает в силу в середине марта и продлится до самого конца апреля, охватывая пиковые даты нерестовой активности. Специалисты Росрыболовства подчеркивают, что такие меры являются вынужденными и повторяются ежегодно для поддержания стабильной численности рыбы. Любая добыча указанных видов в этот период будет квалифицироваться как нарушение правил рыболовства с последующим изъятием улова.

Особое внимание уделяется судаку, который крайне чувствителен к внешним раздражителям в период формирования кладок икры. Инспекторы будут проводить регулярные рейды, чтобы пресечь попытки как промышленного, так и любительского лова. Для рыбаков-любителей это означает необходимость временной переориентации на другие виды рыб, на которые весенние ограничения не распространяются так жестко.

География запрета: от Дона до Азовского моря

Территориальный охват новых правил затрагивает практически все ключевые рыбохозяйственные объекты Ростовской области. В частности, ловля тарани и плотвы запрещена в акватории Азовского моря и Таганрогского залива, которые являются естественным домом для этих видов. Также под действие документа попадает нижнее течение Дона, начиная от плотины Цимлянской гидроэлектростанции и заканчивая устьем реки, включая все ее притоки.

Интересным исключением в правилах стала река Маныч, где режим ограничений на вылов плотвы и тарани в указанный период действовать не будет. Однако для всех остальных степных рек, которые впадают непосредственно в Азовское море, запрет остается в силе. Это создает единый защитный пояс для рыбы, мигрирующей из моря в пресные воды для откладывания икры в мелководных заводях и ериках.

Что касается судака, то ограничения по нему носят еще более масштабный характер и распространяются на все водные объекты рыбохозяйственного значения региона без исключений. Это означает, что встретить инспекцию можно на любом водоеме области, вне зависимости от его удаленности от основных магистралей. Власти призывают граждан заранее изучать карты и границы запретных зон, чтобы избежать штрафных санкций за незаконный промысел.

Регламент использования рыболовных снастей

Помимо адресных запретов на конкретные виды рыб, Росрыболовство в очередной раз напоминает о жестком перечне недопустимых орудий лова. В памятке ведомства указано, что использование любых сетей, ловушек различной конструкции и тралящих приспособлений категорически запрещено. Такие методы считаются варварскими, так как они наносят непоправимый вред не только популяции рыб, но и всей подводной флоре.

Контроль за соблюдением правил будет осуществляться с применением современных технических средств, включая средства водного транспорта и визуальное наблюдение. Рыбакам напоминают, что даже наличие запрещенных снастей в лодке или на берегу рядом с местом ловли может стать поводом для разбирательства. Приоритетом в этот период остается сохранение прозрачности и безопасности нерестилищ для обеспечения улова в будущие сезоны.

Согласно регламенту Азово-Черноморского территориального управления, нарушителям грозят не только административные штрафы, но и конфискация плавсредств вместе с орудиями лова. В случаях, когда ущерб водным биологическим ресурсам признается особо крупным, возможно возбуждение уголовных дел. Ответственное отношение к правилам весеннего запрета является залогом того, что экосистема Дона и Приазовья сможет восстановиться после зимнего периода.