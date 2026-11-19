С 9 по 11 декабря пройдут торги по закреплению долей квот на вылов водных биологических ресурсов. Процедура разделена на три этапа и будет организована на электронной площадке РАД.

Объекты торгов и районы промысла

Всего на аукцион выставлено 30 лотов. Предметом торгов являются права на добычу следующих видов в указанных районах:

в Дальневосточном бассейне — макрурусы, шипощек, палтусы, спизула и корбикула;

в Балтийском море (26-й подрайон) — треска;

в 200-мильной зоне у побережья Японии (северо-западная часть Тихого океана) — лемонема.

Прием заявок от потенциальных покупателей открыт с 19 ноября и продлится до 4 декабря.