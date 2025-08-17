Не знаем, что теряем: вот что произойдет с вашим здоровьем при отказе от рыбы

Отказ от рыбы в рационе может лишить организм ряда жизненно важных веществ и привести к ухудшению здоровья. Об этом пишет издание Live Strong, ссылаясь на мнение специалистов.

Эксперты напоминают, что жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины, форель — являются основным источником омега-3 жирных кислот. Эти вещества снижают воспалительные процессы, что, по словам диетолога Анны Браун, помогает предотвратить болезни сердца, диабет и нейродегенеративные патологии, включая болезнь Альцгеймера. Кроме того, омега-3, в частности ЭПК и ДГК, положительно влияют на работу мозга, зрения и нервной системы, уменьшая риск депрессии, тревожности и деменции.

Отсутствие в рационе продуктов, богатых омега-3, может обернуться:

повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний;

снижением памяти, концентрации и ухудшением настроения;

сухостью кожи, воспалениями и нарушениями зрения.

Не менее важен и витамин D, который содержится в большом количестве в жире печени трески, форели и лососе. Он необходим для крепких костей, стабильного иммунитета и контроля уровня сахара в крови.

Рыба также является ценным источником белка: в порции лосося весом 85 г содержится около 21 г этого макроэлемента. Морепродукты выгодно отличаются от красного мяса тем, что в них больше полезных для сердца жиров. Кроме того, некоторые консервы, например сардины с костями, богаты кальцием — всего 85 г обеспечивают примерно 25% суточной нормы. Недостаток кальция повышает риск остеопороза и мышечных спазмов.

Специалисты советуют взрослым съедать примерно 200-300 г рыбы в неделю, включая хотя бы одну порцию жирных сортов.