Рыба дважды в неделю спасает сердце и мозг: врачи назвали главные виды для здоровья

Рыба — один из самых ценных продуктов питания. Она сочетает в себе богатый набор витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот, которые сложно восполнить другими продуктами. Доктор Наталия Горн подчеркнула важность регулярного употребления рыбы для здоровья.

"Она должна быть в меню 2-3 раза в неделю", — напомнила доктор Наталия Горн.

Зачем организму нужна рыба

Регулярное присутствие рыбы в рационе помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить работу мозга и укрепить иммунитет. Омега-3 жирные кислоты, которыми особенно богаты лосось, скумбрия и сардины, способствуют эластичности сосудов и нормализации давления.

Белая рыба, такая как треска, минтай и судак, ценится за низкую калорийность и высокое содержание белка. Она подходит тем, кто следит за весом или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Сравнение популярных видов рыбы