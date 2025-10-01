Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:37

Рыба дважды в неделю спасает сердце и мозг: врачи назвали главные виды для здоровья

Врач Горн назвала пользу регулярного употребления рыбы для иммунитета и сосудов

Рыба — один из самых ценных продуктов питания. Она сочетает в себе богатый набор витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот, которые сложно восполнить другими продуктами. Доктор Наталия Горн подчеркнула важность регулярного употребления рыбы для здоровья.

"Она должна быть в меню 2-3 раза в неделю", — напомнила доктор Наталия Горн.

Зачем организму нужна рыба

Регулярное присутствие рыбы в рационе помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить работу мозга и укрепить иммунитет. Омега-3 жирные кислоты, которыми особенно богаты лосось, скумбрия и сардины, способствуют эластичности сосудов и нормализации давления.

Белая рыба, такая как треска, минтай и судак, ценится за низкую калорийность и высокое содержание белка. Она подходит тем, кто следит за весом или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Сравнение популярных видов рыбы

Вид рыбы Полезные свойства Для кого подходит
Лосось, семга Омега-3, витамины A и D, белок Для сердца, мозга, иммунитета
Скумбрия Поддержка сосудов, профилактика атеросклероза Люди с риском ССЗ
Сардины Кальций, витамин B12, жирные кислоты Для костей и нервной системы
Треска Низкокалорийный белок, йод При диете, для ЖКТ
Минтай, хек Легкоусвояемый белок, мало жира Детям и пожилым
Судак, дорадо Нейтральный вкус, щадящий ЖКТ Для детей и людей с гастритом

Советы шаг за шагом: как готовить рыбу

  1. Отдавайте предпочтение запеканию и приготовлению на пару — так сохраняется максимум пользы.

  2. Используйте лимон и зелень вместо обильных специй, чтобы подчеркнуть вкус.

  3. Для детей выбирайте нежирные сорта с минимальными костями (судак, хек).

  4. Попробуйте готовить домашние рыбные палочки вместо магазинных — меньше соли и консервантов.

  5. Включайте супы на рыбном бульоне: это легкое и питательное блюдо для всей семьи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Жарка на масле → избыток канцерогенов, лишние калории → запекание в духовке или гриль.

  • Отказ от рыбы в пользу мяса → дефицит омега-3 → замена части мясных блюд на морепродукты.

  • Употребление дешевых полуфабрикатов → соль, усилители вкуса → покупка свежей или замороженной рыбы без добавок.

А что если рыбу не любят?

Для детей и взрослых, которым не нравится вкус рыбы, есть альтернатива: рыбные котлеты, паштеты, пасты и супы. Иногда помогает подача с овощами и соусами. В крайнем случае можно рассмотреть биологически активные добавки с рыбьим жиром, но полноценный продукт всегда лучше.

FAQ

Как выбрать качественную рыбу в магазине?
Свежая рыба должна иметь прозрачные глаза, упругую плоть и приятный морской запах.

Сколько стоит рыба по сравнению с мясом?
Белая рыба (минтай, хек) обычно дешевле говядины. Красная рыба дороже, но ее можно употреблять реже.

Что лучше: свежая или замороженная рыба?
Замороженная рыба сохраняет большинство полезных свойств, если была правильно обработана и хранилась без повторной заморозки.

