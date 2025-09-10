Тайна запечённой рыбы: почему этот рецепт меняет правила игры для миллионов

Представьте себе: знакомое "мясо по-французски", но с нежной рыбой вместо мяса. Получается не менее вкусно, но гораздо легче! Это гармоничное сочетание филе, помидоров и сыра — попробуйте, и вы влюбитесь!

Ингредиенты

Филе пангасиуса (или любой другой рыбы без костей) — 450 г

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры свежие — 2 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез — 30 г

Соль — по вкусу

Сухие специи — по вкусу

Растительное масло — 20 г

Подготовка ингредиентов

Сначала разберёмся с продуктами. Если рыба заморожена, размораживайте её при комнатной температуре — горячая вода испортит вкус. Помидоры хорошо промойте, лук очистите и ополосните.

Пошаговое приготовление

Подготовьте рыбу: промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и нарежьте на порционные кусочки. Мелко нашинкуйте лук.

Возьмите форму для запекания (металлическую, керамическую или стеклянную). Смажьте дно маслом и равномерно разложите лук. Выложите кусочки рыбы на лук. Посолите и приправьте специями — я люблю готовые наборы для рыбы.

Смажьте каждый кусочек майонезом для сочности. Если майонез не нравится, замените сметаной или йогуртом. Нарежьте помидоры кружочками и разложите сверху.

Натрите сыр на крупной или средней тёрке и посыпьте им всё. Поставьте в духовку на 25-30 минут — следите за своей плитой. Когда сыр расплавится и подрумянится, достаньте блюдо. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь!

Советы и хитрости