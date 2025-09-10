Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая куриная грудка с овощами
Запечённая куриная грудка с овощами
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:30

Тайна запечённой рыбы: почему этот рецепт меняет правила игры для миллионов

Кулинарный эксперт запекает рыбу по-французски в духовке с пангасиусом

Представьте себе: знакомое "мясо по-французски", но с нежной рыбой вместо мяса. Получается не менее вкусно, но гораздо легче! Это гармоничное сочетание филе, помидоров и сыра — попробуйте, и вы влюбитесь!

Ингредиенты

  • Филе пангасиуса (или любой другой рыбы без костей) — 450 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры свежие — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Майонез — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Сухие специи — по вкусу
  • Растительное масло — 20 г

Подготовка ингредиентов

Сначала разберёмся с продуктами. Если рыба заморожена, размораживайте её при комнатной температуре — горячая вода испортит вкус. Помидоры хорошо промойте, лук очистите и ополосните.

Пошаговое приготовление

Подготовьте рыбу: промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и нарежьте на порционные кусочки. Мелко нашинкуйте лук.

Возьмите форму для запекания (металлическую, керамическую или стеклянную). Смажьте дно маслом и равномерно разложите лук. Выложите кусочки рыбы на лук. Посолите и приправьте специями — я люблю готовые наборы для рыбы.

Смажьте каждый кусочек майонезом для сочности. Если майонез не нравится, замените сметаной или йогуртом. Нарежьте помидоры кружочками и разложите сверху.

Натрите сыр на крупной или средней тёрке и посыпьте им всё. Поставьте в духовку на 25-30 минут — следите за своей плитой. Когда сыр расплавится и подрумянится, достаньте блюдо. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь!

Советы и хитрости

  • Рыба готовится быстро, так что не передержите.
  • Блюдо получается аппетитным и не таким тяжёлым, как мясной вариант

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шеф-повара подтвердили, что вафельные коржи с фаршем в кляре сохраняют сочность и вкус сегодня в 5:26

Вафельные коржи с фаршем: парадоксальный рецепт, где простота скрывает катастрофу скучного ужина

Узнайте, как приготовить вафельные коржи с мясным фаршем в кляре — простое и вкусное блюдо, которое станет звездой вашего стола. Пошаговый рецепт и советы для идеального результата!

Читать полностью » Кулинары выпекают профитроли без сахара для диетического меню сегодня в 5:09

Профитроли несладкие: когда хруст разбивает сердце гурмана

Хрустящие шарики без сахара: профитроли с овощами или кремом? Рецепт для гурманов, который удивит гостей. Ингредиенты простые, шаги пошагово

Читать полностью » Лангустины в духовке сохраняют нежность при добавлении зелени сегодня в 4:23

Запечённые лангустины раскрывают океанский секрет, скрытый от большинства гурманов

Узнайте, как превратить лангустины в изысканное блюдо из духовки. Простой рецепт с чесноком и лимоном для домашнего ужина. Не упустите секреты приготовления!

Читать полностью » Говядина по-бургундски становится нежной после 4 часов тушения сегодня в 4:07

Бургундский лайфхак: как превратить говядину в новогодний хит за 4 часа без лишних трат

Представьте новогодний ужин с ароматом вина и трав: говядина по-бургундски. Узнайте секрет этого мягкого мяса, которое покорит гостей.

Читать полностью » Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров сегодня в 3:29

Яркое украшение стола или провал праздника? Тарталетки, от которых зависит настроение гостей

Захватывающая закуска: тарталетки с красной рыбой и огурцом за 30 минут. Простой рецепт для праздника, сочетающий вкус и яркость.

Читать полностью » Кулинар Дарья Янбекова показала рецепт утиной грудки с вишнёвым соусом сегодня в 3:26

Утиная грудка и горсть вишни — результат свёл гостей с ума

Нежная утка под кисло-сладким вишнёвым соусом готовится всего за 25 минут. Простое блюдо с ресторанным акцентом легко повторить дома.

Читать полностью » Кулинарный эксперт готовит салат Нежность с курицей и овощами сегодня в 3:14

Салат Нежность: курица, которая спасает ваш ужин от скуки — не упустите этот взрыв вкуса

Классический салат "Нежность" с курицей: сытный, вкусный, на скорую руку. Что скрывается в простом рецепте для повседневного меню?

Читать полностью » Тарталетки со шпротами получаются хрустящими при запекании с творожным сыром и зеленью сегодня в 3:01

Быстро, вкусно, эффектно: тарталетки со шпротами для тех, кто ценит время

Узнайте, как за минуты создать эффектную закуску для праздника: тарталетки со шпротами из простых ингредиентов, которые удивят гостей вкусом и видом, без лишних хлопот!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Эксперты по садоводству предупредили о риске разрушения построек из-за корней берёзы
Еда

Кулинары готовят желе из компота с желатином за 30 минут
Садоводство

Осенняя перекопка в Хабаровском крае помогает сократить численность вредителей и улучшить структуру почвы
Спорт и фитнес

Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой
Красота и здоровье

Врач Павел Керекеша: ромашка действует как природный антибиотик
Садоводство

Самый надежный способ укрытия винограда: защитите лозу от морозов – выбор экспертов
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца
ДФО

Авторынок России в сентябре: эксперты назвали 3 ключевых фактора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet