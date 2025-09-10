Тайна запечённой рыбы: почему этот рецепт меняет правила игры для миллионов
Представьте себе: знакомое "мясо по-французски", но с нежной рыбой вместо мяса. Получается не менее вкусно, но гораздо легче! Это гармоничное сочетание филе, помидоров и сыра — попробуйте, и вы влюбитесь!
Ингредиенты
- Филе пангасиуса (или любой другой рыбы без костей) — 450 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры свежие — 2 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Майонез — 30 г
- Соль — по вкусу
- Сухие специи — по вкусу
- Растительное масло — 20 г
Подготовка ингредиентов
Сначала разберёмся с продуктами. Если рыба заморожена, размораживайте её при комнатной температуре — горячая вода испортит вкус. Помидоры хорошо промойте, лук очистите и ополосните.
Пошаговое приготовление
Подготовьте рыбу: промокните филе бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, и нарежьте на порционные кусочки. Мелко нашинкуйте лук.
Возьмите форму для запекания (металлическую, керамическую или стеклянную). Смажьте дно маслом и равномерно разложите лук. Выложите кусочки рыбы на лук. Посолите и приправьте специями — я люблю готовые наборы для рыбы.
Смажьте каждый кусочек майонезом для сочности. Если майонез не нравится, замените сметаной или йогуртом. Нарежьте помидоры кружочками и разложите сверху.
Натрите сыр на крупной или средней тёрке и посыпьте им всё. Поставьте в духовку на 25-30 минут — следите за своей плитой. Когда сыр расплавится и подрумянится, достаньте блюдо. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь!
Советы и хитрости
- Рыба готовится быстро, так что не передержите.
- Блюдо получается аппетитным и не таким тяжёлым, как мясной вариант
