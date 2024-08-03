Японские исследователи выяснили, какую рыбу необходимо употреблять для снижения риска преждевременной смерти

Исследователи из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии обнаружили, что употребление мелких видов рыбы, таких как белый окунь, мойва, японская корюшка и маленькие сушеные сардины, снижает риск преждевременной смерти, особенно у женщин. Эти виды рыбы часто употребляются вместе с головой, костями и внутренностями, богатыми кальцием и витамином А.
Результаты исследования, в котором приняли участие 80 802 человека, показали, что регулярное потребление этой рыбы 1-3 раза в месяц может продлить жизнь. Исследование опубликовано в журнале Public Health Nutrition.
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