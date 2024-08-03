Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
В Японии выяснили, что употребление мелкой рыбы снижает риск преждевременной смерти
  1. Главная
  2. Наука

Японские исследователи выяснили, какую рыбу необходимо употреблять для снижения риска преждевременной смерти

В Японии выяснили, что употребление мелкой рыбы снижает риск преждевременной смерти

Исследователи из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии обнаружили, что употребление мелких видов рыбы, таких как белый окунь, мойва, японская корюшка и маленькие сушеные сардины, снижает риск преждевременной смерти, особенно у женщин. Эти виды рыбы часто употребляются вместе с головой, костями и внутренностями, богатыми кальцием и витамином А.

Результаты исследования, в котором приняли участие 80 802 человека, показали, что регулярное потребление этой рыбы 1-3 раза в месяц может продлить жизнь. Исследование опубликовано в журнале Public Health Nutrition.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomascastelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

В Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов

В Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов

Протесты против мигрантов прошли в нескольких городах Великобритании, включая Манчестер, Портсмут, Белфаст, Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл, привлекая внимание нескольких тысяч участников.

Читать полностью
В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его

В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"

Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности.

Читать полностью

Общество

Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных

Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных

В Москве у мужчины без соответствующих разрешений изъяли месячного тигренка, который был найден в специальной переноске при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ.

Читать полностью
Врач Гордеев: не стоит пытаться самостоятельно диагностировать рак

Врач Гордеев: не стоит пытаться самостоятельно диагностировать рак

Специалист в области онкологии Евгений Гордеев предостерег от попыток самостоятельно диагностировать рак.

Читать полностью

Новости