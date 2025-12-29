Крупный — вкусно, мелкий — противно: рыбьи предпочтения удивили исследователей из МГУ

Даже морские звезды одного и того же вида могут быть для рыб "совершенно разными" на вкус — всё зависит от размера особи. Об этом сообщает "АиФ-Москва" со ссылкой на исследование ученых МГУ имени М. В. Ломоносова и Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Эксперименты показали, что крупные и мелкие морские звезды акантастер по-разному воспринимаются рыбами, а различия в реакции могут быть столь сильными, что напрямую влияют на пищевое поведение хищников и на перспективы разработки кормов для аквакультуры.

Эксперимент в Нячанге и выбор объектов исследования

Работа велась на базе Приморского отделения Тропического центра в Нячанге. Исследователи сосредоточились на вкусовых предпочтениях океанского окуня баррамунди и рыбы кобии — именно эти виды считаются ценными объектами культивирования в странах Индо-Тихоокеанского региона. Помимо этого ученые оценили химическую защищенность морской звезды акантастер.

В центре внимания оказался вопрос, который редко рассматривается в прикладной биологии: насколько рыбы чувствительны к "вкусовым" отличиям внутри одного вида морских организмов. В данном случае таким фактором стал размер морской звезды. Результаты продемонстрировали, что даже при одинаковой видовой принадлежности химический профиль и воспринимаемая привлекательность пищи могут резко отличаться.

Баррамунди предпочел крупных особей и отверг мелких

По данным исследования, баррамунди активно потреблял экстракт крупных особей морской звезды акантастер, но отказывался от экстракта мелких особей того же вида. Разница в потреблении оказалась почти пятидесятикратной, что делает эффект не случайным, а системным. При этом ученые подчеркивают, что такие результаты стали полной противоположностью более ранним наблюдениям.

Для практики это важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, эксперимент подтверждает, что рыбы способны тонко различать химические сигналы потенциальной пищи. Во-вторых, он показывает, что "вкус" морской звезды нельзя воспринимать как постоянную величину: его может определять размер особи и, вероятно, концентрация защитных веществ, которые меняются с возрастом или фазой развития.

Кобия не выбрала ни один экстракт, но вкус различила

В случае кобии оба экстракта — и крупных, и мелких акантастеров — оказались нейтральными. Однако рыба всё же различала их вкус, что говорит о наличии чувствительности к различиям в химическом составе. То есть отсутствие выраженного предпочтения не означает, что для организма эти варианты одинаковы: рыба "узнает" различие, но не демонстрирует явного пищевого выбора.

Исследователи отмечают, что полученные данные могут быть полезны для разработки более эффективных искусственных кормов для ценных видов аквакультуры. Понимание того, какие компоненты стимулируют интерес рыб к пище, позволяет создавать составы, которые лучше принимаются и потенциально улучшают результаты выращивания.

Возможное объяснение: сезонные изменения защитных веществ

Доцент кафедры биологии и наук о земле КамГУ Ольга Исаева предположила, что расхождения с результатами предыдущих лет могут быть связаны с сезонной динамикой. Эксперименты проводились осенью, тогда как ранее аналогичные наблюдения выполнялись весной. При этом состав защитных веществ у морских организмов способен меняться в зависимости от сезона.

Таким образом, исследование указывает на два ключевых вывода: размер морской звезды может напрямую влиять на её "вкусовой профиль" для рыб, а сезонные изменения в химической защите способны менять восприятие добычи. Эти факторы, как отмечается, важно учитывать не только в экологии, но и в прикладных задачах аквакультуры.