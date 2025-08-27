Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

Отходы в деликатес: как превратить остатки икры в изысканное блюдо за 40 минут

Как приготовить икряники из рыбьей икры: рецепт от шеф-повара

Знаете ли вы, что икряники — это не только вкусно, но и просто? Эти оладьи из икры рыбы станут настоящим украшением вашего стола и удивят даже самых взыскательных гостей. Идеальное решение для использования икры, оставшейся после разделки рыбы. Подходят как речная, так и морская икра, так что у вас есть множество вариантов!

Ингредиенты

  • Икра сазана — 350 г
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с выбора икры. Для икряников подойдут любые сорта с плотными икринками, такие как икра сазана, карася или щуки. Избегайте красной икры — она слишком водянистая. Промойте икру в воде и удалите пленки. Выложите ее в миску и аккуратно взбейте вилкой, чтобы избавиться от остатков пленок.

В икру добавьте яйцо, соль и перец. Взбейте массу в течение 1-2 минут, чтобы яйцо равномерно распределилось. Если хотите, добавьте немного натертого лука и рубленой зелени. Просейте муку в икряную массу и тщательно перемешайте. Консистенция должна быть вязкой, как на обычные оладьи. Возможно, вам потребуется больше или меньше муки.

На среднем огне разогрейте растительное масло. С помощью ложки выкладывайте небольшие порции теста на сковороду, формируя круглые оладьи. Жарьте по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые икряники переложите на тарелку и подавайте с соусом на основе йогурта, свежей зеленью и лимонным соком.

