Пирог с печенью рыбы и черемшой
Пирог с печенью рыбы и черемшой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:49

Как превратить остатки рыбы в ресторанное блюдо за 2 часа

Как приготовить рыбный киш по традиционному рецепту

Задумывались ли вы, как можно удивить гостей на празднике или просто порадовать себя и близких вкусным ужином? Киш с рыбой — это идеальный вариант! Этот открытый пирог из легкого песочного теста с сочной начинкой станет настоящей находкой для любого стола.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.
  • Красная рыба (семга, форель, горбуша) — 300 г
  • Помидоры (2 небольших) — 150 г
  • Укроп — 10 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сливки (10-20%) — 180 мл
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Каперсы или зеленые оливки — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки продуктов. Выньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Просейте муку в миску, добавьте сахар и соль, затем перемешайте. Добавьте к муке мягкое масло и перетрите его с мукой до состояния крошки. Влейте яичные желтки и начните собирать тесто в шар, стараясь не вымешивать его слишком сильно. Если тесто рассыпается, добавьте немного воды.

Когда тесто соберется в шар, заверните его в пакет и уберите в холодильник на 1 час. Это поможет ему стать более эластичным. Разогрейте духовку до 175°С. Раскатайте тесто в тонкий пласт и перенесите его в форму, формируя дно и бортики. Наколите тесто вилкой и выпекайте с грузом из фасоли или чечевицы в течение 15 минут, затем уберите груз и выпекайте еще 7 минут.

Пока корж печется, нарежьте рыбу на кубики, помидоры — на дольки, а укроп — мелко. В миске взбейте яйца, добавьте сливки, натертый сыр, соль и перец. На готовый корж выложите рыбу, помидоры, укроп и каперсы. Залейте все яичной смесью и запекайте 30-40 минут, пока начинка не схватится.

Киш можно подавать как теплым, так и холодным. В любом виде он порадует вас своим вкусом.

