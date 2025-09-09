Кулебяка с рыбой: катастрофа упущенной традиции — срочно освойте рецепт, пока он не исчез
Вы когда-нибудь пробовали кулебяку с рыбой — тот самый пирог, который сочетает несколько начинок и может стать полноценным основным блюдом? Этот рецепт из дрожжевого теста в духовке порадует вас своим насыщенным вкусом и сытностью.
Что понадобится для кулебяки?
- 500 г пшеничной муки (количество может варьироваться)
- 250 мл сливок (лучше с жирностью от 10%)
- 1 яйцо
- 70 г сливочного масла
- 30 мл растительного масла
- 11 г сухих дрожжей (лучше инстантных)
- 40 г сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 1 яичный желток (для смазывания)
- 2 яйца
- 500 мл кефира
- 150 г пшеничной муки
- 0,5 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. соды
- 50 мл растительного масла
- 50 г сливочного масла (для смазывания)
- 800 г красной рыбы (лосось, сёмга, горбуша и т. п.)
- 800 г белой рыбы (треска, минтай, судак)
- 150 г риса
- 5 куриных яиц
- Зелёный лук и укроп по 70 г каждый
- 20 г сливочного масла
- 2 ст. л. лимонного сока
- Соль, чёрный молотый перец и прованские травы по вкусу
Как приготовить тесто — секреты и советы
Начните с просеивания муки — так она насытится кислородом и тесто получится легче. Смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром, чтобы равномерно распределить ингредиенты.
Дальше влейте растопленное сливочное масло, слегка взбитое яйцо, тёплые сливки и растительное масло. Замесите мягкое тесто — не переборщите с мукой, оно должно оставаться нежным и не липнуть к рукам.
Положите тесто в миску, накройте и оставьте в тёплом месте на час — за это время оно увеличится в объёме более чем в два раза.
Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, соду, растительное масло и муку. Хорошо перемешайте венчиком до однородной массы и оставьте на 30 минут.
Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом перед первым блинчиком. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики складывайте стопкой, промазывая каждый сливочным маслом.
Начинки — основа вкуса кулебяки
Для рисовой начинки отварите рис, добавьте сливочное масло, соль и мелко нарезанный укроп.
Яичную начинку приготовьте из варёных вкрутую яиц, нарезанного зелёного лука, соли и перца.
Рыбную начинку сделайте из двух видов рыбы — красной и белой. Нарежьте рыбу ломтиками, выложите в форму для запекания, посолите, поперчите, приправьте травами и сбрызните лимонным соком. Запекайте при 160 °C около 20-30 минут, не давая рыбе пересохнуть.
Разделите тесто на две части — 2/3 и 1/3. Большую раскатайте и выложите в форму с бортиками, чтобы тесто немного свисало.
На дно выложите слой блинчиков, затем:
- белая рыба — накройте блинами.
- рисовая начинка — накройте блинами.
- красная рыба — накройте блинами.
- яичная начинка с луком — накройте блинами.
Накройте верх оставшейся частью теста, тщательно защипните края и сделайте отверстия для выхода пара.
Смажьте поверхность яичным желтком и выпекайте при 180 °C около 45 минут. Готовую кулебяку подавайте горячей — это настоящее пиршество вкуса и уюта, которое оценят все ваши близкие.
