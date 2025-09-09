Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:54

Кулебяка с рыбой: катастрофа упущенной традиции — срочно освойте рецепт, пока он не исчез

Кулебяка из дрожжевого теста с рыбой становится сочной после запекания

Вы когда-нибудь пробовали кулебяку с рыбой — тот самый пирог, который сочетает несколько начинок и может стать полноценным основным блюдом? Этот рецепт из дрожжевого теста в духовке порадует вас своим насыщенным вкусом и сытностью.

Что понадобится для кулебяки?

  • 500 г пшеничной муки (количество может варьироваться)
  • 250 мл сливок (лучше с жирностью от 10%)
  • 1 яйцо
  • 70 г сливочного масла
  • 30 мл растительного масла
  • 11 г сухих дрожжей (лучше инстантных)
  • 40 г сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 яичный желток (для смазывания)
  • 2 яйца
  • 500 мл кефира
  • 150 г пшеничной муки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 50 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла (для смазывания)
  • 800 г красной рыбы (лосось, сёмга, горбуша и т. п.)
  • 800 г белой рыбы (треска, минтай, судак)
  • 150 г риса
  • 5 куриных яиц
  • Зелёный лук и укроп по 70 г каждый
  • 20 г сливочного масла
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • Соль, чёрный молотый перец и прованские травы по вкусу

Как приготовить тесто — секреты и советы

Начните с просеивания муки — так она насытится кислородом и тесто получится легче. Смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром, чтобы равномерно распределить ингредиенты.

Дальше влейте растопленное сливочное масло, слегка взбитое яйцо, тёплые сливки и растительное масло. Замесите мягкое тесто — не переборщите с мукой, оно должно оставаться нежным и не липнуть к рукам.

Положите тесто в миску, накройте и оставьте в тёплом месте на час — за это время оно увеличится в объёме более чем в два раза.

Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, соду, растительное масло и муку. Хорошо перемешайте венчиком до однородной массы и оставьте на 30 минут.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте её растительным маслом перед первым блинчиком. Выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блинчики складывайте стопкой, промазывая каждый сливочным маслом.

Начинки — основа вкуса кулебяки

Для рисовой начинки отварите рис, добавьте сливочное масло, соль и мелко нарезанный укроп.

Яичную начинку приготовьте из варёных вкрутую яиц, нарезанного зелёного лука, соли и перца.

Рыбную начинку сделайте из двух видов рыбы — красной и белой. Нарежьте рыбу ломтиками, выложите в форму для запекания, посолите, поперчите, приправьте травами и сбрызните лимонным соком. Запекайте при 160 °C около 20-30 минут, не давая рыбе пересохнуть.

Разделите тесто на две части — 2/3 и 1/3. Большую раскатайте и выложите в форму с бортиками, чтобы тесто немного свисало.

На дно выложите слой блинчиков, затем:

  • белая рыба — накройте блинами.
  • рисовая начинка — накройте блинами.
  • красная рыба — накройте блинами.
  • яичная начинка с луком — накройте блинами.

Накройте верх оставшейся частью теста, тщательно защипните края и сделайте отверстия для выхода пара.

Смажьте поверхность яичным желтком и выпекайте при 180 °C около 45 минут. Готовую кулебяку подавайте горячей — это настоящее пиршество вкуса и уюта, которое оценят все ваши близкие.

