Рыбник — пирог, который скрывает больше, чем кажется: неожиданный поворот в традиционном рецепте

Знаете ли вы, что слово «рыбник» одновременно обозначает и вкуснейший пирог с рыбой, и название города в южной Польше? Но для нас главное — это традиционное русское блюдо, которое особенно любят в регионах, где рыболовство — часть жизни. Этот пирог с рыбой нравится и взрослым, и детям, а его аромат и вкус заставляют возвращаться к нему снова и снова.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 350 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 3 ст. л.

Дрожжи — 25 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Рыбное филе — 500 г

Репчатый лук — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить рыбник

Первым делом соберите все ингредиенты. Подогрейте молоко до 40 градусов. В миске смешайте молоко с дрожжами, солью, сахаром и растопленным сливочным маслом. Постепенно добавляйте просеянную муку, сначала перемешивая ложкой, а затем вымешивая тесто руками на столе.

Сформируйте из теста шар, положите его в миску и накройте полотенцем или пленкой. Оставьте в теплом месте на час — тесто должно увеличиться в объеме. После подъема обомните тесто и раскатайте его в тонкий пласт.

Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Лук мелко порежьте. Рыбное филе можно нарезать крупными кусками или оставить целым. Выложите тесто на противень, смазанный маслом. Сначала разместите слой картофеля, посолите и поперчите. Затем — рыбное филе и сверху лук.

По краям теста сделайте надрезы на полосы и накройте ими начинку, укладывая полоски внахлест. Дайте пирогу постоять еще 20 минут. Смажьте поверхность взбитым яйцом и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 30 минут. Пирог должен стать золотистым и аппетитным.

Теперь вы знаете, как приготовить настоящий рыбник — ароматный пирог с рыбой и картофелем, который станет украшением любого стола. Этот рецепт прост в исполнении и обязательно порадует ваших близких.