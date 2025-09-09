Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог с рыбой и щавелем по-северному
Пирог с рыбой и щавелем по-северному
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:34

Рыбник — пирог, который скрывает больше, чем кажется: неожиданный поворот в традиционном рецепте

Традиционный рецепт рыбника включает запекание с луком и яйцами

Знаете ли вы, что слово «рыбник» одновременно обозначает и вкуснейший пирог с рыбой, и название города в южной Польше? Но для нас главное — это традиционное русское блюдо, которое особенно любят в регионах, где рыболовство — часть жизни. Этот пирог с рыбой нравится и взрослым, и детям, а его аромат и вкус заставляют возвращаться к нему снова и снова.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 350 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Дрожжи — 25 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Рыбное филе — 500 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить рыбник

Первым делом соберите все ингредиенты. Подогрейте молоко до 40 градусов. В миске смешайте молоко с дрожжами, солью, сахаром и растопленным сливочным маслом. Постепенно добавляйте просеянную муку, сначала перемешивая ложкой, а затем вымешивая тесто руками на столе.

Сформируйте из теста шар, положите его в миску и накройте полотенцем или пленкой. Оставьте в теплом месте на час — тесто должно увеличиться в объеме. После подъема обомните тесто и раскатайте его в тонкий пласт.

Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Лук мелко порежьте. Рыбное филе можно нарезать крупными кусками или оставить целым. Выложите тесто на противень, смазанный маслом. Сначала разместите слой картофеля, посолите и поперчите. Затем — рыбное филе и сверху лук.

По краям теста сделайте надрезы на полосы и накройте ими начинку, укладывая полоски внахлест. Дайте пирогу постоять еще 20 минут. Смажьте поверхность взбитым яйцом и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 30 минут. Пирог должен стать золотистым и аппетитным.

Теперь вы знаете, как приготовить настоящий рыбник — ароматный пирог с рыбой и картофелем, который станет украшением любого стола. Этот рецепт прост в исполнении и обязательно порадует ваших близких.

