Рыбий жир
© freepik.com is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:19

Раньше — профилактика для каждого, сейчас — по желанию: неожиданный поворот с рыбьим жиром

Рыбий жир утратил статус универсальной профилактики у детей — педиатр Хатшуков

Еще несколько десятилетий назад рыбий жир был почти обязательной частью детского рациона и ассоциировался с заботой о здоровье. Его давали в детских садах и школах, считая универсальным средством профилактики. Однако сегодня отношение к этому продукту заметно изменилось. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", приводя мнение врача Заура Хатшукова.

Современная педиатрия иначе оценивает роль рыбьего жира и его место в системе профилактики дефицитов у детей. То, что в СССР считалось безальтернативным решением, теперь рассматривается как необязательное дополнение.

Почему рыбий жир был важен в СССР

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства РНИМУ им. Н. И. Пирогова Заур Хатшуков пояснил, что в советский период рыбий жир применялся прежде всего для профилактики нехватки витамина D. Он также служил источником омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для роста и развития детского организма.

В условиях ограниченного ассортимента продуктов и отсутствия специализированных витаминных препаратов это средство действительно играло значимую роль. Для целого поколения рыбий жир стал привычным элементом заботы о здоровье, несмотря на его неприятный вкус.

Почему от него начали отказываться

По словам врача, снижение популярности рыбьего жира началось еще в 1970-х годах.

"Популярность этого продукта стала снижаться к 70-м годам прошлого века по нескольким причинам: были выявлены проблемы с качеством из-за токсинов в сырье, что привело к временному запрету. Позже технологию очистки улучшили, но рыбий жир уже не вернул былого статуса. Этому способствовало появление на рынке других источников витамина D (в виде чистых препаратов) и общего роста разнообразия продуктов питания. Немалую роль сыграл и его специфический вкус, который многие помнят до сих пор", — отметил врач.

С развитием фармакологии и расширением рациона необходимость в массовом применении рыбьего жира постепенно исчезла. Он перестал восприниматься как незаменимое средство профилактики.

Современный взгляд врачей

С точки зрения современной медицины, рыбий жир не является обязательной добавкой для детей. Хатшуков подчеркнул, что сегодня ключевой компонент его ценности — витамин D — можно получать целенаправленно с помощью специализированных препаратов. Потребность в омега-кислотах, в свою очередь, легко покрывается сбалансированным питанием.

Врач отметил, что достаточно включать в рацион 1-2 порции жирной морской рыбы в неделю. В итоге рыбий жир остается скорее историческим продуктом, который сыграл важную роль в прошлом, но утратил статус универсального средства. Основной акцент, по словам специалиста, следует делать на профилактический прием витамина D по показаниям и разнообразное питание.

