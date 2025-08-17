Сладкие десерты в прошлом: рыбный торт, который изменит ваши представления о закусках

Хотите удивить гостей необычным блюдом? Попробуйте рыбный торт "Наполеон" — солёный, аппетитный и очень простой в приготовлении! Готовые коржи, консервированная рыба и немного овощей — вот и всё, что нужно для этого эффектного угощения.

Ингредиенты

Готовые слоёные коржи для торта "Наполеон" — 300 г

Рыбные консервы (горбуша, сайра, скумбрия) — 240 г

Лук репчатый (крупный) — 1 шт.

Морковь (средняя) — 1 шт.

Куриные яйца — 4 шт.

Твёрдый сыр — 150 г

Майонез — 5 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте морковь на растительном масле 2 минуты, затем добавьте лук и жарьте ещё 5 минут. Разомните рыбу вилкой, удалив крупные кости, и добавьте немного жидкости из консервов для сочности.

Первый слой: корж + майонез + рыба. Второй слой: корж + лук с морковью. Третий слой: корж + майонез + натёртые яйца. Четвёртый слой: корж + майонез + сыр. Завершающий слой: корж + майонез.

Украсьте торт зеленью и уберите в холодильник на 1,5-2 часа (или на ночь). Коржи должны пропитаться и стать мягкими.

Совет: чем больше майонеза, тем насыщеннее вкус, но не переборщите — торт может получиться слишком тяжёлым.