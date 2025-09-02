Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыба на гриле с лимоном и травами
Рыба на гриле с лимоном и травами
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:57

Рыба дважды в неделю: привычка, которая защищает сердце и мозг

Исследования показали: рыба в рационе замедляет когнитивный спад и снижает риск деменции

Рыба давно считается одной из самых полезных составляющих рациона, и исследования подтверждают её ценность для здоровья. Основной источник пользы — омега-3 жирные кислоты, но не только они делают блюда из рыбы незаменимыми.

1. Для развития мозга и зрения

Омега-3 (DHA и EPA) играют ключевую роль в формировании нервной системы и органов зрения у детей. Поэтому рыба особенно важна в питании беременных и малышей. Важно лишь выбирать безопасные виды с низким содержанием ртути: лосось, сардины, сельдь, форель.

2. Защита сердца и сосудов

Жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины, тунец — снижают воспаление и улучшают липидный профиль крови. Метаанализы показывают: регулярное употребление рыбы (1-2 раза в неделю) уменьшает риск инфарктов, инсультов и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Поддержка памяти и мышления

С возрастом когнитивные функции снижаются, но рыба помогает замедлить этот процесс. Люди, включающие её в рацион дважды в неделю, реже сталкиваются с деменцией и имеют больший объём серого вещества мозга, отвечающего за память и принятие решений.

4. Источник витамина D

Дефицит этого витамина распространён по всему миру. Рыба — один из немногих продуктов, где его много. Так, 100 г приготовленного лосося обеспечивают до 90% суточной нормы. Особенно богат витамином D рыбий жир.

5. Улучшение сна

Омега-3 и витамин D положительно влияют на сон. Исследования показывают, что их достаточное потребление связано с более глубоким и стабильным ночным отдыхом.

6. Снижение риска астмы

Раннее введение рыбы в рацион ребёнка (с 6-9 месяцев) уменьшает вероятность развития астмы и дыхательных осложнений. У взрослых жирные сорта рыб помогают снижать воспаление в лёгких и облегчать течение болезни.

7. Поддержка психического здоровья

Омега-3 входят в состав мембран нейронов, влияют на передачу сигналов и снижают воспаление. Исследования подтверждают: регулярное потребление рыбы уменьшает риск депрессии и усиливает действие антидепрессантов, а также может быть полезно при биполярном расстройстве.

Главное

Рыба — это не "суперфуд", а часть сбалансированного питания. В её составе — омега-3 жирные кислоты, витамин D, белок, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, костей и дыхательной системы. Достаточно есть рыбу 1-2 раза в неделю, выбирая виды с низким содержанием ртути и готовя их щадящими способами.

