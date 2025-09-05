Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог с мясом
Пирог с мясом
© commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:28

Быстрый и сытный: заливной пирог с рыбными консервами, который спасёт вечер

Повара рекомендуют заливной пирог с рыбными консервами для семейного обеда

Хотите приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не тратить много времени? Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — именно то, что нужно! Этот пирог отлично подойдет как для обеда, так и для перекуса или ужина. Его легкое бисквитное тесто и нежная начинка из картофеля и рыбы понравятся всем, а готовится он из самых доступных продуктов.

Что понадобится для пирога?

  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Кефир — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Картофель — 1 шт.
  • Рыбные консервы — 100 г (подойдет сайра, горбуша, сардина или иваси в масле)
  • Подсолнечное масло — 5 г

Как приготовить заливной пирог

Сначала смешайте кефир с содой и дождитесь, когда появятся пузырьки. Затем добавьте яйца и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Консистенция теста должна быть похожа на густую сметану. Если нужно, немного подкорректируйте количество муки.

Очистите картофель и нарежьте его тонкой соломкой. Чтобы картошка точно успела приготовиться в пироге, лучше предварительно довести её до полуготовности. Для этого можно проварить картофель 5 минут в кипятке или, что проще, поставить в микроволновку с небольшим количеством воды на 7 минут.

Рыбные консервы отцедите от жидкости и разомните вилкой, чтобы получилась однородная масса с небольшими кусочками.

Возьмите форму для выпекания, застелите её пекарской бумагой и смажьте маслом. Вылейте половину теста, затем равномерно распределите картофель. По желанию добавьте специи — молотый перец или сушеные травы.

Далее выложите слой рыбных консервов и аккуратно залейте оставшимся тестом.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте пирог запекаться на 40 минут. Если хотите, можно после 30 минут уменьшить температуру до 150 и допекать ещё 10 минут, не открывая дверцу духовки.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выключения духовки дайте пирогу постоять внутри ещё 10 минут, чтобы он "дошёл".

Подача и хранение

Достаньте пирог из духовки, через 5 минут аккуратно снимите пекарскую бумагу. Оставьте пирог под салфеткой до полного остывания — тогда тесто станет мягким и нежным. Нарежьте на порции и подавайте к столу.

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — это простой и универсальный рецепт, который легко повторить дома. Он отлично подойдет и для семейного обеда, и для выезда на природу, и для перекуса в дороге. Попробуйте приготовить — и убедитесь сами.

