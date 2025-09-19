Воздух превращается в яд: почему рыбы умирают от того, чем мы живём

Рыба, вынутая на сушу, быстро погибает, хотя вокруг достаточно воздуха. Секрет кроется в том, что дыхательная система этих существ приспособлена к воде, а не к воздуху. Жабры — основной орган газообмена — работают только во влажной среде, и стоит им пересохнуть, рыба начинает задыхаться. Но у разных видов есть свои хитрости выживания.

Почему кислород в воде жизненно важен

Все живые существа нуждаются в кислороде для обмена веществ. У человека он поступает в легкие, у рыб — через жабры. Вода содержит меньше кислорода, чем воздух, и его количество зависит от многих факторов: температуры, состояния водоема, плотности растений и живых организмов. Когда уровень газа снижается, рыбы переходят в "экономный режим", замедляя движения и метаболизм.

Сравнение дыхательных органов рыб