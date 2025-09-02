Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ivana Sokolović is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:05

Заливной пирог за 20 минут: как превратить консервы и картошку в сытный обед без лишних хлопот

Используйте рыбные консервы и картофель для заливного пирога

Заливной пирог с рыбными консервами и картошкой — это простой и вкусный вариант для обеда или перекуса, который легко приготовить дома. Легкое бисквитное тесто, сочная начинка из картофеля и рыбы делают этот пирог сытным и универсальным — его можно взять с собой на природу или в дорогу.

Ингредиенты для пирога

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1 стакан кефира
  • 2 яйца
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Соль по вкусу
  • 1 картофелина
  • 100 г рыбных консервов (горбуша, сайра, сардина, иваси и др.)
  • 5 г подсолнечного масла

Как приготовить заливной пирог

Сначала смешайте кефир с содой, дождитесь появления пузырьков. Затем добавьте яйца и соль. Постепенно вводите просеянную муку с разрыхлителем, ориентируясь на консистенцию густой сметаны. Тесто должно получиться пористым и мягким.

Картофель очистите и нарежьте тонкой соломкой. Чтобы он успел хорошо пропечься, лучше немного отварить его до полуготовности — 5 минут в кипятке или 7 минут в микроволновке с небольшой ложкой воды.

Рыбные консервы слейте с жидкости и разомните вилкой, оставляя небольшие кусочки, а не превращая в пасту. Форму для запекания застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте половину теста, сверху равномерно распределите картофель. По желанию можно добавить специи — перец, сушеные травы. Затем выложите слой рыбы и аккуратно залейте оставшимся тестом.

Духовку разогрейте до 180 °C. Выпекайте пирог около 40 минут. Если верх слишком быстро подрумянивается, снизьте температуру до 150 °C и продолжайте готовить, не открывая дверцу духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

После выпечки не вынимайте пирог сразу, дайте ему постоять в выключенной духовке примерно 10 минут. Затем аккуратно достаньте, снимите пергамент и накройте салфеткой до полного остывания, чтобы тесто стало мягким и нежным.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Используются доступные продукты, которые найдутся в любом холодильнике.
  • Тесто получается легким, напоминающим бисквит, а начинка — сочной и ароматной.
  • Пирог универсален: подойдет и для семейного обеда, и для пикника.

