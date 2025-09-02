Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать
Ошибки при оказании первой помощи могут стоить пострадавшему здоровья и даже жизни. Врач скорой медицинской помощи АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь перечислила девять самых частых заблуждений, с которыми сталкиваются медики.
Основные ошибки при первой помощи
-
Передвижение пострадавшего. Делать это нельзя, так как можно усугубить травмы. Исключение — только ситуации прямой угрозы жизни: пожар, взрыв, тонкий лёд.
-
Удары по лицу и проверка зрачков. Эти действия не помогут привести человека в сознание и лишь тратят драгоценное время.
-
Прекардиальный удар. Удары по грудной клетке в экстренной ситуации исключены — это может навредить больше, чем помочь.
-
Вкладывание предметов в рот при судорогах. Попытка вставить ложку или пальцы может привести к перелому зубов или травмам у оказывающего помощь. Нужно лишь убрать опасные предметы вокруг и подложить что-то мягкое под голову пострадавшего.
-
Неправильное лечение ожогов. Смазывать маслом, сметаной или мазями нельзя. Также не стоит срывать прилипшую одежду и прокалывать пузыри. Верный вариант — охладить ожог проточной водой 10-20 минут и наложить чистую повязку.
-
Растирание обмороженных мест снегом. Это травмирует кожу. Согревать нужно постепенно.
-
Извлечение инородных предметов из раны. Удаление усиливает кровотечение. Предмет оставляют до приезда медиков.
-
Давать воду или лекарства. В тяжёлых состояниях это может ухудшить ситуацию.
-
Поднимать ноги при обмороке. Это распространённое заблуждение. Правильное действие — уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение.
"Первая ошибка — передвигать пострадавшего, это может ухудшить его состояние и прогноз", — предупредила Светлана Гузь.
Как избежать ошибок
Лучший способ освоить первую помощь — практика с инструктором. Именно на занятиях можно научиться правильно выполнять массаж сердца, поворачивать человека на бок и накладывать жгут.
