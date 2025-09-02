Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Ошибки при оказании первой помощи могут стоить пострадавшему здоровья и даже жизни. Врач скорой медицинской помощи АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь перечислила девять самых частых заблуждений, с которыми сталкиваются медики.

Основные ошибки при первой помощи

Передвижение пострадавшего. Делать это нельзя, так как можно усугубить травмы. Исключение — только ситуации прямой угрозы жизни: пожар, взрыв, тонкий лёд. Удары по лицу и проверка зрачков. Эти действия не помогут привести человека в сознание и лишь тратят драгоценное время. Прекардиальный удар. Удары по грудной клетке в экстренной ситуации исключены — это может навредить больше, чем помочь. Вкладывание предметов в рот при судорогах. Попытка вставить ложку или пальцы может привести к перелому зубов или травмам у оказывающего помощь. Нужно лишь убрать опасные предметы вокруг и подложить что-то мягкое под голову пострадавшего. Неправильное лечение ожогов. Смазывать маслом, сметаной или мазями нельзя. Также не стоит срывать прилипшую одежду и прокалывать пузыри. Верный вариант — охладить ожог проточной водой 10-20 минут и наложить чистую повязку. Растирание обмороженных мест снегом. Это травмирует кожу. Согревать нужно постепенно. Извлечение инородных предметов из раны. Удаление усиливает кровотечение. Предмет оставляют до приезда медиков. Давать воду или лекарства. В тяжёлых состояниях это может ухудшить ситуацию. Поднимать ноги при обмороке. Это распространённое заблуждение. Правильное действие — уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение.

"Первая ошибка — передвигать пострадавшего, это может ухудшить его состояние и прогноз", — предупредила Светлана Гузь.

Как избежать ошибок

Лучший способ освоить первую помощь — практика с инструктором. Именно на занятиях можно научиться правильно выполнять массаж сердца, поворачивать человека на бок и накладывать жгут.