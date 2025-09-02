Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крем на обгоревшей спине
Крем на обгоревшей спине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:32

Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Светлана Гузь: при ожогах нельзя использовать масло и сметану, только вода и повязка

Ошибки при оказании первой помощи могут стоить пострадавшему здоровья и даже жизни. Врач скорой медицинской помощи АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь перечислила девять самых частых заблуждений, с которыми сталкиваются медики.

Основные ошибки при первой помощи

  1. Передвижение пострадавшего. Делать это нельзя, так как можно усугубить травмы. Исключение — только ситуации прямой угрозы жизни: пожар, взрыв, тонкий лёд.

  2. Удары по лицу и проверка зрачков. Эти действия не помогут привести человека в сознание и лишь тратят драгоценное время.

  3. Прекардиальный удар. Удары по грудной клетке в экстренной ситуации исключены — это может навредить больше, чем помочь.

  4. Вкладывание предметов в рот при судорогах. Попытка вставить ложку или пальцы может привести к перелому зубов или травмам у оказывающего помощь. Нужно лишь убрать опасные предметы вокруг и подложить что-то мягкое под голову пострадавшего.

  5. Неправильное лечение ожогов. Смазывать маслом, сметаной или мазями нельзя. Также не стоит срывать прилипшую одежду и прокалывать пузыри. Верный вариант — охладить ожог проточной водой 10-20 минут и наложить чистую повязку.

  6. Растирание обмороженных мест снегом. Это травмирует кожу. Согревать нужно постепенно.

  7. Извлечение инородных предметов из раны. Удаление усиливает кровотечение. Предмет оставляют до приезда медиков.

  8. Давать воду или лекарства. В тяжёлых состояниях это может ухудшить ситуацию.

  9. Поднимать ноги при обмороке. Это распространённое заблуждение. Правильное действие — уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение.

"Первая ошибка — передвигать пострадавшего, это может ухудшить его состояние и прогноз", — предупредила Светлана Гузь.

Как избежать ошибок

Лучший способ освоить первую помощь — практика с инструктором. Именно на занятиях можно научиться правильно выполнять массаж сердца, поворачивать человека на бок и накладывать жгут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Аржаков: рюкзак должен располагаться в центре спины и не стеснять движения сегодня в 5:17

Неправильный рюкзак может испортить осанку школьника быстрее, чем гаджеты

Как выбрать школьный рюкзак, чтобы он не навредил ребёнку? Ортопед рассказал о спинке, лямках и правильной посадке портфеля.

Читать полностью » Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы сегодня в 4:15

Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.

Читать полностью » Наталья Савицкая назвала четыре основы здоровья ребёнка — питание, движение, сон и поддержка сегодня в 3:11

Четыре простых привычки в детстве решают, будет ли ребёнок здоровым взрослым

Какие четыре основы формируют здоровье ребёнка? Врач объяснила, как питание, движение, сон и поддержка влияют на развитие детей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности арбузов и дынь при неправильном хранении сегодня в 2:05

Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Как выбрать арбуз или дыню без риска для здоровья? Врач объяснила, чем опасны разрезанные плоды и как правильно хранить их дома.

Читать полностью » Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин сегодня в 1:02

Продолжительность жизни растёт, но неравномерно: где живут дольше всех

В каких регионах россияне живут дольше, а где — меньше? И почему к 2035 году средняя продолжительность жизни в стране превысит 80 лет?

Читать полностью » Елена Малышева предложила ввести ответственность за отказ от диспансеризации сегодня в 0:18

Бесплатно, но под угрозой штрафа: зачем хотят обязать россиян к диспансеризации

Елена Малышева предложила ввести наказания для россиян, которые игнорируют бесплатную диспансеризацию. Чем мотивировано её заявление?

Читать полностью » Исследование Digestive Diseases and Sciences: стресс повышает риск изжоги и болей в спине вчера в 23:58

Когда изжога "стреляет" в позвоночник: странный симптом, о котором мало кто знает

Изжога может серьезно влиять на состояние спины. Узнайте, как стресс и кислотный рефлюкс могут быть связаны, и как облегчить симптомы.

Читать полностью » Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью вчера в 23:26

Сердечный приступ у женщин выглядит иначе: врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать

Кришан призывает женщин внимательно относиться к сигналам организма и при необъяснимом ухудшении самочувствия обращаться за обследованием. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Садоводство

Узнайте кислотность почвы по листьям свеклы: простой тест для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet