С чего начать, если вы ни разу не были в походе: план физической подготовки шаг за шагом
Если вы однажды проснулись с мыслью "Хочу в поход", поздравляем — впереди вас ждёт приключение, способное изменить отношение к природе, к себе и к миру. Поход — это не только отдых и красота, но и проверка выносливости, характера, умения справляться с трудностями. Чтобы первый опыт оказался радостным, стоит правильно подготовиться: физически, морально и технически.
Нужно ли готовиться заранее
Да, и чем лучше вы подготовлены, тем приятнее будет поход. Конечно, короткий выезд на пару дней по равнинной местности осилит даже человек без спортивного опыта. Но если речь идёт о многодневном автономном маршруте, без физической подготовки придётся непросто.
Необязательно становиться марафонцем. Достаточно укрепить основные группы мышц, улучшить дыхание и привыкнуть к нагрузке на ноги и спину.
Простая подготовка для новичков
Бег
Бег — универсальное упражнение, которое развивает и дыхательную систему, и мышцы ног.
- Начинайте с коротких дистанций и увеличивайте их постепенно.
- По возможности бегайте по пересечённой местности: так стопы привыкают к неровному рельефу.
- Делайте разминку до и растяжку после пробежки — это уменьшает риск травм.
Не ставьте рекорды. Ваша цель — выносливость, а не скорость.
Ступеньки и лестницы
Лучшее упражнение для имитации подъёма в гору — ходьба по лестнице.
Возьмите небольшой рюкзак, постепенно увеличивайте вес — и вы почувствуете, как мышцы начинают работать именно так, как в походе.
Даже 15-20 минут подъёмов в день дают отличный эффект.
Корпус и спина
Рюкзак — ваш постоянный спутник, и его вес распределяется на плечи, спину и пресс. Поэтому важно укрепить корпус:
- планка,
- гиперэкстензия,
- скручивания,
- упражнения с эспандером или резиновой лентой.
Сильная спина помогает держать осанку и снижает нагрузку на поясницу.
Тренируем выносливость в быту
Ваша подготовка начинается уже сегодня:
- ходите пешком вместо транспорта,
- забывайте про лифт,
- чаще гуляйте с рюкзаком даже в городе.
Даже эти привычки за пару недель сделают поход проще и приятнее.
Советы шаг за шагом
- Начните с простого маршрута. Для первого раза достаточно 2-3 дней.
- Тренируйтесь за 2-3 недели до старта. Пешие прогулки и лестницы — ваш зал.
- Соберите вещи заранее. Проверьте всё по списку.
- Уточните погоду. Возьмите запасной комплект сухой одежды.
- Не стесняйтесь спрашивать. Опытные туристы охотно делятся знаниями.
А что если вы передумали в пути?
Это нормально. Первый поход может быть трудным, и нет ничего страшного, если захочется вернуться раньше. Главное — не вините себя и не сравнивайте с другими. Каждый путешественник когда-то был новичком.
