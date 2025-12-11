Локальное чудо на Кубани: первый снег выпал так быстро, что многие его пропустили

Первый снег в Краснодарском крае проявился неожиданно и точечно, и, как сообщает издание "Блокнот Краснодар", 11 декабря жители Ейска первыми поделились кадрами зимы. Ненадолго появившиеся хлопья напомнили о смене сезона, хотя большая часть региона пока остаётся в условиях поздней осени.

Как прошёл первый снег в Ейске

По рассказам очевидцев, осадки начались около девяти вечера. Сначала падали крупные и частые хлопья, затем их сменили мелкие и редкие снежинки. Наблюдать это могли только те, кто ещё не лёг спать — явление длилось недолго и быстро сошло на нет. Ранее снег в крае фиксировали лишь в горных районах, где климат традиционно холоднее и зима проявляется раньше.

Ейчане охотно выкладывали видео и фотографии в соцсетях, отмечая необычность момента. Для прибрежного города такие осадки в начале декабря не редкость, но каждый год жители ждут первого снега как символа приближающихся праздников. Тем более что температура оставалась выше нулевой отметки, и снежный покров не успел сформироваться.

Погодная ситуация в остальных районах

В Краснодаре зимняя погода по-прежнему не ощущается. Жители краевого центра только недавно перешли на тёплую одежду — достали куртки и шапки, однако настоящего холода пока нет. Региональная температура остаётся характерной для начала зимы на юге, где переход в новый сезон проходит постепенно и сопровождается частыми осадками.

По данным синоптика Михаила Леуса, 11 декабря край оказался под влиянием атмосферного фронта, связанного с циклонами, уходящими на восток. Вытянувшись в широтном направлении, фронт формирует облачную погоду с прояснениями и вызывает кратковременные дожди. Такое распределение осадков объясняет, почему снег проявился лишь локально.