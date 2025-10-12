Подмосковье укрыло снегом: о чем синоптики предупреждают далее

Жители Подмосковья встретили первый снег нынешнего сезона — кадры с белыми хлопьями опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». Видео, сделанное в Подольске, быстро разошлось по соцсетям.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на понедельник и утром в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются сильные осадки — дождь и местами мокрый снег.

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что 13 октября столица может получить до трети месячной нормы осадков — от 17 до 22 миллиметров, а местами и до 27 мм при норме 70 мм.

«Неделя будет дождливой, с мокрыми “белыми мухами” на небе. Москвичам стоит тепло одеваться и не забывать зонт», — предупредил эксперт.

Холодная и сырая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится в течение всей недели. В отдельных районах Подмосковья возможны ночные заморозки и снежная крошка, особенно на возвышенных участках.

Пока снег не задерживается на земле, но синоптики считают это предвестником скорого прихода настоящей осени с устойчивым похолоданием.