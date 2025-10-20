Мир Бонда встряхнёт голос Ланы Дель Рей: утечка в ASCAP запустила волну догадок

В музыкальной базе данных ASCAP (Американское общество композиторов, авторов и издателей) появилась новая запись — композиция "First Light", зарегистрированная на имя Элизабет Грант, более известной под сценическим псевдонимом Лана Дель Рей. Появление этой записи мгновенно вызвало волну обсуждений среди поклонников певицы: фанаты уверены, что песня станет главной темой готовящейся игры 007 First Light.

Почему фанаты уверены в связи с Бондом

Название "First Light" совпадает с подзаголовком новой видеоигры о Джеймсе Бонде, релиз которой запланирован на март 2026 года. По предварительной информации, сюжет расскажет о первом задании молодого агента, что делает проект своеобразным приквелом всей франшизы. Если теория поклонников подтвердится, это будет первая работа Ланы Дель Рей в рамках легендарной бондианы.

Кроме того, певица уже давно проявляла интерес к этой вселенной. В одном из интервью еще в 2015 году она призналась, что с радостью написала бы песню для Бонда, если бы получила приглашение:

"Я бы с радостью это сделала, если бы меня попросили, но ко мне не обращались. Мне нравится вся музыка из "Бонда", которая выходила все эти годы, да и вообще, я обожаю саундтреки", — сказала певица Лана Дель Рей.

Неудавшийся шанс в 2015 году

Интересно, что артистка уже предпринимала попытку создать песню для франшизы. В 2024 году она рассказала, что написала композицию для фильма "007: Спектр", однако продюсеры проекта отказались от ее версии. В итоге трек "24" вошел в альбом певицы Honeymoon и стал одной из самых атмосферных композиций пластинки.

Почему именно Лана Дель Рей подходит для темы Бонда

Музыка Ланы Дель Рей всегда отличалась кинематографичностью. Её бархатный голос, меланхоличные мелодии и ностальгические тексты словно созданы для вселенной шпионских драм. Многие поклонники сравнивают её стиль с классическими темами Ширли Бэсси и Адель — исполнительниц, чьи песни стали визитной карточкой фильмов о Джеймсе Бонде.

Что известно об игре 007 First Light

Новая игра о Бонде находится в разработке у студии IO Interactive — создателей серии Hitman. Разработчики обещают полностью оригинальную историю, не связанную с конкретными фильмами. Главный герой — молодой агент, только начинающий карьеру в МИ-6.

007 First Light станет первой игрой во франшизе за последние 14 лет: предыдущая часть, 007 Legends, вышла в 2012 году. Проект создается на движке Glacier и, по словам разработчиков, будет сочетать элементы стелса, шпионажа и кинематографических кат-сцен.

Как может звучать "First Light"

Поклонники предполагают, что песня сохранит фирменное звучание певицы — сочетание меланхолии, ретро-нуара и кинематографического драматизма. Вероятно, трек объединит оркестровую аранжировку с современным продакшном, что идеально подходит для образа юного Бонда, только вступающего на путь шпиона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отказ продюсеров "Спектра" от песни Ланы в 2015 году.

Последствие: трек "24" остался в альбоме, не получив признания широкой аудитории.

Альтернатива: работа с IO Interactive над новой игрой может наконец дать певице шанс создать канонический бондианский саундтрек.

А что если песня не связана с Бондом?

Не исключено, что "First Light" — часть нового альбома певицы. Лана Дель Рей часто использует образы света, зари и начала пути в своих текстах. Однако совпадение названия с игрой 007 слишком явное, чтобы его игнорировать.

Если связь с франшизой подтвердится, это станет первым случаем, когда крупная игровая студия привлечет известную поп-исполнительницу для создания музыкальной темы.

Интересные факты

Песня Адель "Skyfall" получила "Оскар" за лучший саундтрек. Ширли Бэсси трижды исполняла темы для фильмов о Бонде — рекорд для франшизы. Изначально Лана Дель Рей рассматривалась для саундтрека к "No Time To Die", но продюсеры выбрали Билли Айлиш.

FAQ

Когда выйдет игра 007 First Light?

Релиз запланирован на март 2026 года.

Будет ли Лана Дель Рей официально подтверждена как автор саундтрека?

Пока нет. ASCAP фиксирует лишь регистрацию песни, а не факт сотрудничества.

Можно ли будет услышать трек до выхода игры?

Если он действительно связан с проектом, его могут представить в трейлере — обычно за полгода до релиза.