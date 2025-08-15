Одна фраза, с которой началась громкая история любви Тейлор Свифт

Неожиданный вопрос на первом свидании способен смутить даже самых уверенных в себе людей. Но именно так решила поступить Тейлор Свифт, когда встретилась с Трэвисом Келси. Сегодня певица уже смеётся над своим поступком, а тогда этот момент стал началом их громкой романтической истории.

"Я ничего не знала о футболе"

35-летняя обладательница "Грэмми" стала гостьей подкаста New Heights, который ведёт её возлюбленный. Эпизод уже опубликован на YouTube и вызвал оживлённое обсуждение. В разговоре Тейлор рассказала, что на первом свидании с Трэвисом задала вопрос, который теперь считает "безумным".

"На нашем первом свидании я спросила его: каково это — видеть на поле брата, когда "Чифс” играли с "Иглз” в Суперкубке", — призналась Свифт, уточнив, что тогда абсолютно не разбиралась в американском футболе.

Ошибка, которая рассмешила обоих

Трэвис объяснил, что увидеть их с братом Джейсоном на поле одновременно просто невозможно — они играют на разных позициях и не выходят в одну и ту же секунду.

"Я думала, что в американском футболе все игроки появляются на поле одновременно", — призналась певица.

По словам Тейлор, с тех пор она полюбила спорт и стала лучше разбираться в правилах и нюансах игры. Этот курьёзный момент теперь вызывает у них лишь улыбки.

От первого свидания — к слухам о помолвке

О романе звезды NFL и популярной певицы впервые заговорили осенью 2023 года. Тогда их заметили вместе на матчах и светских мероприятиях. Уже в ноябре 2024-го появились слухи о возможной помолвке, хотя пара пока не подтверждала их публично.