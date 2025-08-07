Не все, что блестит, подходит новичку: скрытые риски первой покупки

Выбор первого автомобиля — важный шаг, от которого зависит не только комфорт, но и финансовые затраты в будущем. Эксперты объясняют, на какие критерии стоит опираться, чтобы не пожалеть о покупке.

Что важно при выборе первого авто?

Стоимость запчастей

Обратите внимание на цену комплектующих — особенно если вы новичок за рулём. Мелкие ДТП или поломки на старте водительского опыта не редкость, и чем доступнее запчасти, тем меньше удар по кошельку.

Ликвидность на вторичном рынке

Выбирайте популярные модели, которые часто встречаются в потоке. Это говорит о том, что автомобиль востребован и его будет легче продать через несколько лет. Чтобы это оценить, изучите объявления на сайтах о продаже авто и следите за тем, какие машины выставляют чаще.

Распространённость бренда и доступность обслуживания

Обязательно учитывайте, насколько представлен бренд в вашем регионе. Важно не только наличие сервисов, но и сроки поставки запчастей — некоторые детали могут ехать неделями. В этом случае даже простая поломка может оставить вас без машины на долгое время.

Полезные советы